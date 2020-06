Cate Blanchett: incidente con una motosega durante la quarantena

Cate Blanchett ha avuto un incidente con una motosega durante il periodo trascorso in quarantena, per fortuna senza conseguenze drammatiche.

L'attrice ha svelato il bizzarro incidente durante un episodio del podcast dell'ex primo ministro australiano Julia Gillard.

Parlando di come sta passando il tempo lontano dal set nella sua casa nel sud dell'Inghilterra, Cate Blanchett ha raccontato: "Ieri ho avuto un piccolo incidente con la motosega. Può sembrare davvero, davvero eccitante, ma non lo è stato".

La star ha quindi proseguito: "A parte una piccola ferita alla testa sto bene".

Nel 2017, intervistata da Culture Calling, Blanchett aveva rivelato: "Vorrei essere più brava nel giardinaggio. Mia madre era bravissima con le piante. Aveva un incredibile pollice verde".

Cate sembra quindi aver tentato di mettersi alla prova nelle ore che le rimangono libere dagli impegni con la figlia che ha solo cinque anni e che, in questi giorni, segue durante le lezioni a casa.

Nei prossimi mesi Cate Blanchett dovrebbe essere impegnata come presidente della giuria della Mostra del cinema di Venezia e tornare sul set in occasione di Borderlands, il film diretto da Eli Roth tratto dall'omonimo videogioco, in cui avrà la parte di Lilith.