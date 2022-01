Catch the Fair One: il trailer del film prodotto da Darren Aronofsky

Darren Aronofsky è coinvolto come produttore nella realizzazione del film Catch the Fair One, di cui è stato condiviso il trailer.

Darren Aronofsky è coinvolto come produttore del film Catch the Fair One, opera che ha conquistato numerosi premi e nomination dopo la presentazione al Tribeca Film Festival.

Nel video che regala le prime immagini del lungometraggio in arrivo nei cinema e on demand negli Stati Uniti l'11 febbraio, si mostra quello che accade quando una lottatrice si infiltra nel mondo del traffico umano e sfruttamento della prostituzione per andare alla ricerca della sorella minore. Nel trailer si assiste alla voglia di verità e giustizia della donna, pronta a lottare dentro e fuori dal ring.

Il film Catch the Fair One è stato scritto e diretto da Josef Kubota Wladyka, mentre nel team della produzione c'è il regista Darren Aronofsky.

Al centro della trama c'è Kaylee 'K.O. Upshaw', una pugile di origine indigena, che si prepara per un importante combattimento sul ring con l'aiuto del suo allenatore Brick. Kaylee però si risveglia in un rifugio per donne e la sua vita sul ring è solo un ricordo distante della vita che aveva, mentre ora fa fatica a mettere a posto tutti i pezzi della sua vita. Brick lavora in una tavola calda e riceve le prove che Weeta, la sua sorella minore scomparsa due anni prima, potrebbe essere viva ed essere coinvolta in un network criminale. La donna decide di infiltrarsi in quel mondo per provare a trovarla, e la sua forza e determinazione saranno messe alla prova mentre Kaylee lotta per provare a riunire la sua famiglia.