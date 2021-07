Cat People, su Netflix in streaming da oggi

Cat People, la docuserie Netflix rivolta a tutti gli amanti dei gatti, sbarca sul gigante streaming con tutte le puntate a partire da oggi 7 luglio 2021!

Ecco la sinossi rilasciata da Netflix: "I cani sono considerati i migliori amici dell'uomo, ma per molte persone i gatti sono dei compagni altrettanto leali, anche se loro non lo ammetterebbero mai! Cat People esplora il nostro affascinante rapporto con i felini attraverso gli occhi dei loro proprietari, che condividono le loro esperienze straordinarie e sorprendenti. Queste persone smentiscono gli stereotipi negativi sui gattari mentre rivelano le fondamentali verità su cosa significa stabilire dei legami con queste creature fieramente misteriose e indipendenti."

Cat People è formato da sei episodi, ognuno dei quali racconterà le storie di molte persone, provenienti da diverse parti del mondo, che ha come comune denominatore la passione per i gatti, più o meno grandi. Tra i protagonisti della stagione troviamo qualcuno che si è ingegnato a inventare feste di compleanno per i felini preferiti di casa, qualcuno che ha trasformato la visibilità dei gatti su Internet in una vera miniera d'oro, un volontario che cura i gatti randagi, un surfista che porta il suo gatto ovunque (proprio ovunque) e, infine, una band in cui i mici suonano addirittura gli strumenti!

Cat People è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.