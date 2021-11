il caso di Paola Tonoli: ecco cosa sappiamo della donna scomparsa

Di Paola Tonoli si sono perse le tracce, la donna è scomparsa dalla sua abitazione il 27 ottobre 2021 alle 23:30. Paola, 46 anni, di San Felice del Benaco in provincia di Brescia, sarebbe stata avvistata il giorno dopo mentre percorreva la strada che dal paese porta al cimitero. Ecco cosa sappiamo della donna, che ad agosto aveva perso un figlio, e delle ricerche effettuate per ritrovarla.

La scomparsa di Paola Tonoli

Paola Tonoli manca da casa da mercoledì sera. Erano le 23:30 del 27 ottobre 2021 quando la donna si è allontanata da casa indossando una felpa nera con una striscia bianca, pantaloni verdi (o marroni) e scarpe da ginnastica nere, questi ultimi due indumenti sono stati trovati dai ricercatori sulla riva del Golfo di Manerba. Paola è uscita senza portare con sé il cellulare. Il marito di Paola è Francesco Freddi, pittore molto conosciuto nel Bresciano.

Gli Ultimi avvistamenti di Paola Tonoli

In un appello lanciato su Facebook lunedì 1 novembre la famiglia di Paola Tonoli ha scritto che "Una testimone ha visto una ragazza alle 4:30 all'incrocio tra viale Italia e via delle Gere che scende al cimitero. E un'altra testimone dice di aver riconosciuto Paola tra via Boschette e via degli alpini a Portese alle ore 5:45 sempre del mattino". Alcuni avvistamenti sono stati confermati dai filmati delle telecamere di sicurezza.

Le ricerche di Paola Tonoli

Le forze dell'ordine hanno allestito un campo base a Fornella di San Felice del Benaco per coordinare le ricerche alle quali partecipano I vigili del fuoco del comando provinciale, assistiti dal Nucleo sommozzatori, la Guardia costiera e l'elicottero del 118.

Luca Turrini, responsabile delle ricerche subacquee del gruppo volontari del Garda, ha dichiarato che per poter eseguire una ricerca precisa si è usato un sonar meccanico di profondità ma, fino ad ora, senza risultati.

Le ricerche continuano anche a terra con lo schieramento di cani molecolari. Il sindaco Simone Zuin in una nota ha scritto che si stanno "vagliando tutte le ipotesi sul campo, al fine di non lasciare nulla di intentato".

La morte del figlio di Paola Tonoli

Paola Tonoli stava attraversando un periodo difficile della sua vita. Lo scorso mese di agosto il figlio Samuele Freddi, 20 anni, è stato ritrovato morto a casa. Il giorno prima era stato coinvolto in una lite ed aveva sbattuto la testa per terra. Portato al Pronto Soccorso, aveva rifiutato il ricovero. La Procura aveva aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale.