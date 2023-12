Cash or Trash - Xmas Edition, stasera su Nove lo speciale con Paolo Conticini: orario e anticipazioni

Stasera su Nove Paolo Conticini presenta il primo dei due speciali di Cash or Trash - Xmas Edition: dal prossimo 8 gennaio prenderà il via la nuova stagione.

Stasera 20 dicembre su Nove alle 21:25 Paolo Conticini presenta il primo dei due speciali di Cash or Trash - Xmas Edition, il programma che ha fatto scoprire agli italiani l'amore per l'antiquariato e il collezionismo di oggetti rari e curiosi.

Il secondo speciale andrà in onda, allo stesso orario mercoledì 27 dicembre. Dall'8 gennaio Cash or Trash tornerà con una nuova stagione, questa volta nella fascia dell'access dal lunedì al venerdì alle 20:30.

Cash or Trash: Il Successo di Paolo Conticini

Il programma televisivo Cash or Trash, condotto da Paolo Conticini, continua a ottenere risultati eccezionali, con una media del 3% di share e picchi di oltre 900.000 spettatori. A partire dall'8 gennaio, il programma tornerà con oltre 350 nuove aste, trasmesse dal lunedì al venerdì alle 20.30.

Speciali XMAS EDITION: Atmosfera Natalizia

Prima di immergersi nelle aste quotidiane, Conticini presenterà due episodi speciali a tema Natale. Gli Speciali XMAS EDITION andranno in onda stasera 20 dicembre e mercoledì prossimo, 27 dicembre alle 21:25, con ospiti vip come Gabriele Cirilli, Sara Simeoni, Fabio Caressa e Vladimir Luxuria.

Nuova Stagione e Collezionisti d'Italia

La nuova stagione di Cash or Trash vedrà un esercito di collezionisti italiani proporre oggetti dalle più diverse provenienze. Dalle ceramiche alle tecnologie, il programma offrirà una varietà di oggetti, con particolare attenzione alle storie e ai ricordi ad essi legati.

Esperti e Valutazioni: La Dinamica dell'Asta

Gli esperti di Cash or Trash, tra cui Alessandro Rosa, Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D'Onghia e Giovanni De Santis, valuteranno gli oggetti proposti. Dalle stime iniziali alle battute d'asta, il programma offre un'esperienza coinvolgente con la possibilità per il venditore di accettare o rifiutare l'offerta finale.

Streaming su discovery+: Anteprime Settimanali

La nuova stagione di Cash or Trash sarà disponibile ogni settimana in anteprima streaming su discovery+, con 5 episodi disponibili in visione binge prima della messa in onda sul Nove.

Gli esperti di Cash or Trash: