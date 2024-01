Cash or Trash - Chi offre di più?: Stasera su Nove Paolo Conticini riapre la casa d’aste: anticipazioni

Stasera su Nove, alle 20:30 Paolo Conticini riapre la casa d'aste Cash or Trash: ecco le anticipazioni di quello che vedremo

A partire da stasera, 8 gennaio, alle 20:30, Paolo Conticini fa il suo ritorno su Nove per riaprire le porte della rinomata casa d'aste televisiva Cash or Trash - Chi offre di più?. Il programma ha suscitato un'autentica passione per l'antiquariato e la collezione di oggetti rari e insoliti, conquistando letteralmente il pubblico del piccolo schermo. Paolo Conticini ci accompagnerà tutte le sere, dal lunedì al venerdì.

Cash or Trash - Chi offre di più? torna con episodi inediti

Si apre la nuova stagione delle divertenti e seguitissime aste di Cash or Trash - Chi offre di più?, il celebre programma di Nove che ha fatto scoprire agli italiani l'amore per l'antiquariato e il collezionismo di oggetti rari e curiosi!

Condotto da Paolo Conticini, Cash or Trash torna da stasera con 70 episodi inediti che ci faranno compagnia per 14 settimane: oltre 350 nuove aste da seguire, trasmesse nella pregiata fascia dell'access dal lunedì al venerdì alle 20:30.

Un nuovo esercito di collezionisti, più o meno compulsivi, provenienti da tutta Italia è pronto a presentare in studio oggetti provenienti dalle più diverse fonti: collezioni di famiglia, soffitte, fiere o mercatini.

Dalle ceramiche alle plastiche, dal vasellame alle tecnologie, che siano occhiali, gioielli, orologi o libri antichi, giocattoli, scatole rare, arredi, lampade, memorabilia di ogni tipo, piccole rarità mai viste in TV, oggetti di culto, opere d'arte vere o presunte, a Cash or Trash c'è spazio soprattutto per le storie e i ricordi legati ad ogni singolo oggetto, tesoro o patacca che sia!

Esperti e stime di valore

Come sempre, saranno le star di Cash or Trash a definire l'effettivo valore degli oggetti proposti: le stime di partenza sono fornite dall'autorevole esperto Alessandro Rosa, che per primo valuterà l'oggetto all'insaputa dei mercanti.

Nella seconda fase ci saranno i combattuti rilanci degli esperti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D'Onghia e Giovanni De Santis, i numeri uno dell'antiquariato e del design, protagonisti dell'asta vera e propria.

L'ultima parola spetta sempre al venditore, che potrà decidere se accettare e vendere il suo oggetto o rifiutare il prezzo offerto e tornare a casa.

Anteprima su discovery+

Anche la nuova stagione di Cash or Trash sarà rilasciata ogni settimana in anteprima streaming su discovery+ con cinque episodi disponibili in visione binge prima della messa in onda lineare su Nove.