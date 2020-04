Case da ristrutturare e omicidi: Murder House Flip è il nuovo programma tra soprannaturale e crime

Con Murder House Flip, la piattaforma streaming Quibi ha pensato di unire in un solo show due dei filoni più apprezzati dal pubblico americano, le storie che raccontano crimini realmente accaduti, soprannaturale e le ristrutturazioni delle case.

Protagonista del nuovo episodio episodio è la casa della famiglia Bernal. In quell'appartamento nel 1988 si consumò una tragedia che sconvolse Hollywood, l'omicidio della piccola star Judith Barsi, di 10 anni, e di sua madre ad opera del padre Jozsef. Judith anche se giovanissima era molto nota per aver partecipato a pellicole celebri come Lo squalo 4 - La vendetta. Una sera il padre alcolista e violento, con un duplice omicidio-suicidio uccise la figlia, la moglie e se stesso, nella loro casa.

Tredici anni dopo l'appartamento fu acquistato dalla famiglia Barnal, completamente ignari della tragedia che si era consumata tra quelle mure, "Quando ci siamo trasferiti per la prima volta - dice Gaby Bernal - non sapevamo nulla della casa". La ragazza dorme nella stessa stanza dove fu uccisa Judith ed ha sempre avuto incubi, tanto da circondare il suo letto di acchiapasogni. La famiglia racconta che, da quando si sono trasferiti, hanno avvertito sempre delle presenze oscure nella casa. Inoltre ci sono stati episodi strani, la porta del garage si apriva e si chiudeva da sola, in casa ogni tanto c'erano dei punti in cui si gelava.

Ora grazie a Murder House Flip la famiglia è stata messa in contatto con Mikel Welch e Joelle Uzyel, designer di interni ed esperti nel ristrutturare case teatro di omicidi. I due ridisegneranno le stanze dove sono avvenuti gli omicidi, come il corridoio e la stanza dove ora dorme Gaby. Attraverso la ricostruzione del crimine hanno scoperto che i suoi incubi erano dovuti alla posizione del suo letto, che coincideva con la posizione del corpo di Judith quando fu uccisa. Ora Mikel e Joelle hanno ridefinito completamente la stanza, abbattendo muri e finestre e aggiungendo un cristallo di ametista, un efficace calmante per la mente.

Gli autori di Murder House Flip sono Josh Berman, capace di reinventare il genere poliziesco con il franchise di CSI, e Chris King, produttore della gotica Penny Dreadful.

Quibi è la nuova app per lo streaming di serie tv direttamente sul proprio smartphone, un vero e proprio concorrente di Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ ma per i piccoli schermi.