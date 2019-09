Casa Surace protagonista di alcuni incontri sulla comicità a Milano Movie Week 2019

Casa Surace e Il Milanese Imbruttito saranno i protagonisti di alcuni incontri dedicati alla comicità in programma, fino al 20 settembre, al MIC - Museo Interattivo del Cinema, Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia sede Lombardia in occasione della Milano Movie Week 2019.

In programma ci sono proiezioni, dibattiti e riflessioni sull'importanza di affrontare con grande serietà il mestiere antico di divertire attraverso la visione di film classici e conversazioni sulle tendenze più attuali dei social e del web.

L'appuntamento, nell'ambito della Milano Movie Week, per i fan di Casa Surace è fissato per venerdì 20 settembre, alle ore 19, mentre Germano Lanzoni, in arte Il Milanese Imbruttito, offrirà la sua prospettiva sulla comicità mercoledì 18 alle ore 20.

La rassegna cinematografica è stata curata dal MIC - Museo Interattivo del Cinema e porterà sullo schermo un programma in grado di attraversare diversi generi e generazioni, nel segno di una comicità capace di incidere sul costume e sulla società in modo mai convenzionale.

In programma anche, venerdì 20 settembre alle ore 17, un live a cura della pianista Francesca Badalini, che accompagnerà dal vivo il classico The Navigator, con un esilarante Buster Keaton alle prese con una nave alla deriva. Mercoledì 18 settembre alle ore 17, invece, spazio a un incontro speciale a cura della Civica Scuola di Cinema e del Centro Sperimentale di Cinematografia, che indaga la comicità nel cinema d'animazione, riflettendo sull'interesse delle nuove generazioni ad un utilizzo ironico del linguaggio audiovisivo.

Ecco il programma:

Tutti gli eventi si svolgeranno presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema in Viale Fulvio Testi 121 Milano con ingresso gratuito per possessori di Cinetessera e studenti, mentre l'ingresso intero costa € 6,50.

Martedì 17 settembre ore 15

La scala musicale

James Parrott, USA, 1932, b/n, 60'. Int.: Stan Laurel, Oliver Hardy. Stanlio e Ollio vengono incaricati di consegnare un pianoforte in una casa situata in cima a una lunga scalinata. Non combineranno altro che guai... Liberty

Leo McCarey, Usa, 1928, 18', muto.

Capolavoro muto di Laurel & Hardy.

Wrong again

Leo McCarey, Usa, 1928, 18', muto.

Capolavoro muto di Laurel & Hardy.

Martedì 17 settembre ore 17

Stanlio e Ollio

Jon S. Baird, USA. UK, 2019, 97'. Int.: Steve Coogan, John C. Reilly.

Il racconto dell'ultima tournée teatrale del famosissimo duo comico.

Mercoledì 18 settembre ore 15

Guard Dog

Bill Plympton, USA, 2004, 3'.

Guide Dog

Bill Plympton, USA, 2006, 6'.

Due gioielli del divertimento del grande animatore americano Bill Plympton.

Monty Python - Il senso della vita

Terry Gilliam, UK, 1983, 98'. Con Graham Chapman, John Cleese.

Una serie di simpatici sketch del gruppo comico inglese Monty Python compongono il loro ultimo film con un uso sapiente anche della grafica e dell'animazione.

Mercoledì 18 settembre ore 17

La comicità nel cinema d'animazione

Incontro a cura di Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia sede Lombardia.

Mercoledì 18 settembre ore 18

Solo un bacio

Guido Manuli, Italia, 1989, 5'.

Volere volare

Maurizio Nichetti, Guido Manuli, Italia, 95'.

Può un uomo trasformarsi in un cartone animato? Succede proprio a Maurizio durante un'improbabile storia d'amore di vedersi trasformare gradualmente in uno di quei disegni animati che, di solito, doveva doppiare per lavoro. Martina, il suo oggetto del desiderio, non si scompone. Perchè stupirsi? dopotutto se due si vogliono bene non ci possono essere mai grandi problemi.

Mercoledì 18 settembre ore 20

Wild Love

Paul Autric, Corentin Yvergniaux, Zoé Sottiaux, Léa Georges, Maryka Laudet, Quentin Camus, Francia, 2018, 6', animaz.

Durante una romantica gita in montagna, Alan e Beverly provocano un incidente fatale. Il crimine non rimarrà impunito...

Incontro e aperitivo con Germano Lanzoni, celebre volto del fenomeno web IL MILANESE IMBRUTTITO.

Giovedì 19 settembre ore 15

Pass the Gravy

Fred Guiol, USA, 1928, b/n, 25'. Int.: Max Davidson, Gene Morgan.

Capolavoro comico dell'epoca del cinema muto.

Entr'acte

René Clair, Francia, 1924, b/n, 22'.

Uno dei film sacri del movimento surrealista: nato da un soggetto di Francis Picabia, accompagnato dalle musiche di Satie, interpretato da questi e altri celebri artisti è una deliziosa e irriverente messa a frutto delle tecniche poetiche del gruppo guidato da Breton.

Vormittagsspuk (Gioco di cappelli)

Hans Richter, Germania, 1928, b/n, 10'.

Immagini di uomini si alternano a immagini di oggetti, come pistole, cappelli, in un quadro di associazioni e accostamenti vicini al surreale.

La febbre degli scacchi

Vsevolod I. Pudovkin, URSS, 1925, b/n, 28'. La città è in preda alla febbre degli scacchi. Si gioca ovunque e in ogni momento. Il nostro eroe è un vero fanatico; la sua mania lo fa arrivare in ritardo al suo matrimonio e la fidanzata lo manda a quel paese. Crisi e tentativi di suicidio, ma alla fine sarà ancora la scacchiera e riunirli.

Giovedì 19 settembre ore 17

Daunbailò

Jim Jarmusch, USA, 1986, 100'. Int.: Roberto Benigni, Tom Waits, John Lurie. Un disc-jockey disoccupato, un protettore di mezza tacca e un turista italiano si ritrovano rinchiusi nella stessa cella. Grazie all'ingegno fantasioso dell'ultimo arrivato riusciranno ad evadere. Riedizione del film del 1986.

Venerdì 20 settembre ore 15

Mon Oncle - Mio zio

Jacques Tati, Francia/Italia, 1958, 120'. Int.: Jacques Tati, Jean-Pierre Zola.

Il piccolo Gérard ha un padre molto ricco e molto impegnato negli affari e anche la madre lo trascura. Per fortuna arriva spesso a casa loro lo zio Hulot a fargli compagnia.

Venerdì 20 settembre ore 17

Heureux Anniversaire

Pierre Etaix/ J.C. Carrière, Francia, 1962, b/n, 12'.

Una giovane donna attende il marito per festeggiare il loro anniversario di matrimonio.

The Navigator

Buster Keaton/Donald Crisp, USA, 1924, b/n, muto, 59'. Int.: Buster Keaton e Kathryn McGuire

A causa di un complotto di spionaggio, un uomo e una donna si ritrovano ad essere gli unici due passeggeri a bordo di una nave alla deriva nell'oceano.

Accompagnamento musicale dal vivo a cura di Francesca Badalini.

Venerdì 20 settembre ore 19

Incontro e aperitivo con i comici di Casa Surace