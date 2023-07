Cary Grant, parla la figlia: 'Mio padre non flirtava con gli uomini'

La figlia di Cary Grant respinge le accuse di omofobia e ribadisce ancora una volta che 'suo padre non era gay e non flirtava con gli uomini'.

Jennifer, la figlia di Cary Grant, ha respinto le voci sulle presunte relazioni omosessuali del celebre attore: "Mio padre non flirtava con gli uomini" Durante un'intervista pubblicata dal The Guardian Jennifer, la cui madre è la quarta moglie di Grant, l'attrice Dyan Cannon, ha affrontato le persistenti voci sulla sessualità del padre.

La donna ha affermato: "Se stai molto tempo con i tuoi genitori, li vedi in modi che quasi nessun altro vede. E non ho mai visto alcun indizio in proposito." Jennifer, 57 anni, ha dichiarato che avrebbe notato se suo padre avesse avuto attrazioni verso persone dello stesso sesso, ma ha chiarito che non le sarebbe importato.

Un ritratto di Cary Grant

Jennifer ha sottolineato che, sebbene suo padre avesse molte amicizie e fosse estremamente affascinante, nessuno in famiglia l'ha mai visto comportarsi in modo sospetto con gli uomini, anche se ha ammesso che potrebbe esserci stata la possibilità di una relazione con un uomo nelle fasi precedenti della sua vita, sebbene nessuno possa saperlo con certezza.

Riguardo alle reazioni negative che ha ricevuto dopo aver smentito le voci nel suo libro del 2011, intitolato "Good Stuff: A Reminiscence of My Father", la figlia di Cary Grant ha dichiarato di essere stata ingiustamente etichettata come omofoba. Durante la sua ultima intervista, Jennifer ha chiarito che le accuse di omofobia sono molto lontane dalla verità.