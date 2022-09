Archie, rivelato il cast della serie biografica su Cary Grant

E' stato annunciato il cast della serie biografica di ITVX e BritBox International su Cary Grant, Archie.

A interpretare l'icons di Hollywood, come già annunciato in precedenza, sarà l'attore Jason Isaacs.

La serie di Jeff Pope, annunciata ad agosto, vedrà nel cast, accanto a Jason Isaacs, che presterà il suo volto proprio a Cary Grant, Laura Aikman (Gavin and Stacey) nel ruolo dell'ex moglie di Grant, Dyan Cannon. Harriet Walter (Succession, Ted Lasso, Killing Eve)sarà Elise Leach, la madre di Cary Grant. Dainton Anderson (Patrick Melrose), Calam Lynch (Bridgerton) e Oaklee Pendergast (Home) interpreteranno versioni giovani di Archie Leach e Kara Tointon (Mr Selfridge, The Halcyon, Sound of Music Live) interpreterà la giovane Elsie.

Cary Grant e Katharine Hepburn in una scena di SUSANNA

In aggiunta al cast, Henry Lloyd-Hughes (Ragdoll), Ian Pulston-Davies (DI Ray, Coronation Street), Ian McNeice (Doc Martin), Jason Watkins (McDonald & Dodds, Des), Lisa Faulkner (EastEnders) e Niamh Cusack (The Virtues ).

La serie mostrerà al pubblico i primi anni di vita dell'attore, fino al raggiungimento del punto più alto della sua carriera. 'Archie' avrà inizio con la nascita di Grant a Bristol nel 1904 raccontandone l'infanzia trascorsa in povertà. La serie mostrerà il dolore vissuto dal futuro attore di Hollywood in seguito all'adulterio del padre e alla perdita del fratello maggiore John. A 14 anni, l'attore si unì alla Bob Pender Troupe e si trasferì in seguito negli Stati Uniti dove nacque Cary Grant.

Cannon ha dato a Pope la sua benedizione ed è un'esecutrice del progetto insieme alla figlia di Grant, Jennifer Grant.