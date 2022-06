Cartoons on the Bay 2022 al via con incontri e l'anteprima di Jurassic World: Il Dominio

L'edizione 2022 di Cartoons on the Bay ha preso il via ieri con presentazioni, incontri e l'anteprima di Jurassic World: Il Dominio.

Cartoons on the bay 2022, la 26esima edizione del festival promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com con la direzione di Roberto Genovesi, ha preso il via ieri con una serie di appuntamenti e l'attesa anteprima di Jurassic World: Il Dominio.

La giornata era iniziata alla presenza di oltre mille ragazzi delle scuole di Pescara che hanno partecipato a proiezioni e spettacoli a loro dedicati, accolti dalla Presidente del Comitato Regione dell'Abruzzo per l'Unicef, l'organizzazione non governativa da sempre al fianco dell'infanzia di tutto il mondo, la Presidente di Rai Com Teresa De Santis e l'Amministratore Delegato Rai Com Angelo Teodoli.

La prima proiezione di Cartoons on the Bay 2022 è stata Gino il pollo: Ehi, lo sai che i bambini hanno dei diritti?. Il programma della mattinata di mercoledì 1 giugno è proseguita con Vincenzo Lamolinara della Scuola Internazionale di Comics & Games Academy che ha accompagnato alla scoperta dei segreti del videogioco.

Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado hanno quindi avuto una sorpresa: inventare una storia radiofonica guidati da Rai Radio Kids e Armando Traverso., mentre per i più piccoli Cartoons on the Bay e Rai Ragazzi hanno animato lo sport con il campione ed ex pallavolista Andrea Lucchetta con la proiezione della serie Super Spikeball.

La 26esima edizione di Cartoons on the Bay proporrà trentocinquanta opere in concorso, potendo rappresentare quarantaquattro Paesi. L'offerta del festival comprende un programma professionale, uno pubblico e uno scolastico, proiezioni su grande schermo e spettacoli nel cuore della città.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Giuseppe Moles, ha inaugurato all'Aurum, ex sito industriale dal grande fascino a due passi dall'Adriatico, le mostre Carlos Grangel - Exhibit 'Sketchbooks' e Arcane - Digital Exhibit 'Tra Piltover e Zaun'. Le esposizioni saranno visitabili gratuitamente per tutta la durata del Festival.

Moles ha dichiarato: "Il mondo del fumetto fa parte a pieno titolo di quello che è il sistema culturale italiano, e dunque merita attenzione, tutela e riconoscimenti. Il ritorno in presenza è bellissimo ed è bellissimo che sia a Pescara e poi L'Aquila. Per quanto riguarda la regione Abruzzo è il degno palcoscenico per ospitare questa manifestazione e un ulteriore volano per la ripartenza del turismo".

Per l'amministratore delegato di RaiCom Angelo Teodoli "la cosa più bella di questa edizione di Cartoons on the Bay è che sta nascendo la consapevolezza che da questo genere di prodotti nasce il futuro dello spettacolo, il fantasy è nato probabilmente dal mondo autorale che sta intorno ai cartoni animati. È un centro di pensiero e di riflessione e spero dunque che tutto questo significhi anche disegnare un futuro per i giovani".

La cerimonia di inaugurazione ha potuto contare anche sulla presenza del sindaco di Pescara, Carlo Masci, e del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Per concludere la serata si è svolta l'attesa anteprima del film Jurassic World: Il dominio, la conclusione della trilogia della saga giurassica che è stata diretta da Colin Trevorrow.