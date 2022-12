Cartoon Network e Boomerang: arriva una programmazione natalizia dedicata a tutta la famiglia

Su Cartoon Network e Boomerang, in esclusiva per il mese di dicembre, arriva una programmazione natalizia dedicata a tutta la famiglia.

I canali televisivi Cartoon Network (607 di Sky) e Boomerang (canale 609 di Sky) si preparano a celebrare il Natale con una programmazione speciale dedicata a tutta la famiglia, dai più piccoli fino agli adulti, al fine di godersi le vacanze in compagnia.

Su Cartoon Network le feste si passano in compagnia di tante novità. Approda infatti in esclusiva Prima TV la nuova e attesissima serie comedy targata Hanna Barbera Studios Europe: Ivandoe. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 19.40. Lo show - tratto dagli shorts The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe - segue le avventure di un giovane cervo reale durante il viaggio più importante della sua vita.

Prima di abdicare in suo favore, suo padre, il Re, decide di preparare Ivandoe alla vita da regnante temprandone il carattere con l'obiettivo di renderlo saggio e coraggioso. Decide quindi di mandarlo in missione alla ricerca della magica piuma d'oro del temibile Re Aquila. Solo dopo averla trovata, infatti, Ivandoe potrà finalmente essere incoronato Re. Inizia così il viaggio del giovane che possiede un grande e smisurato ego ed è fermamente convinto di essere il più valoroso, bello, coraggioso e nobile guerriero mai visto prima.

A partire dal 19 dicembre arriveranno sul canale anche i nuovi episodi in Prima TV assoluta di Siamo solo baby orsi - in onda dal lunedì al venerdì alle 20.10 - spin off dell'amatissima e pluripremiata serie Siamo solo orsi, che vede protagonisti Panda, Orso Bianco e Grizzly. La serie vede al centro i dolci e spassosissimi fratelli da cuccioli, coinvolti in un emozionante viaggio attraverso una moltitudine di mondi. Grazie all'aiuto di una scatola magica e al teletrasporto, i baby orsi vanno alla ricerca di un luogo da poter chiamare casa.

Sempre dal 19, alle 20.30, approderanno i nuovi episodi della serie animata prodotta da Steven Spielberg, Jurassic World: Nuove avventure, una serie unica, epica e caratterizzato dall'altissima qualità tecnica, all'insegna dell'avventura nel parco più celebre di sempre.

Anche Boomerang (canale 609 di Sky) è pronto a festeggiare insieme ai suoi spettatori insieme a tanti show dalla magica atmosfera. Da non perdere i nuovissimi episodi in Prima TV assoluta della serie Talpis in onda dal lunedì al venerdì alle 18.55. Protagonista dell'amatissimo show è Talpis, una talpa che vive insieme ai suoi genitori a Talponia, una cittadina che si trova nei sotterranei del castello di Windsor: laggiù c'è tutto un mondo da scoprire fatto di magia e immaginazione.

A partire dalla Vigilia e fino all'8 gennaio andranno infatti in onda alle 19.45 tanti movies ricchi di magie e avventure per trascorrere le serate di festa all'insegna del divertimento e dello spirito natalizio. Il 24 alle 19.45 debutterà lo speciale Mighty Express: un'avventura natalizia. Qui, il Mighty Express accoglierà un nuovo treno e sfreccerà in una tempesta di neve per consegnare i regali di Babbo Natale e salvare il Natale per tutti i bambini di Tracksville!

Ad arricchire infine la programmazione anche una selezione imperdibile di film targati Dreamworks - con protagonisti del calibro di Shrek e i pinguini di Madagascar - e di movies con al centro l'alano amato da grandi e piccoli: Scooby Doo! che insieme ai suoi amici sarà impegnato a risolvere appassionanti misteri! Il 6 gennaio, infine, si festeggia l'Epifania, con un grande sorpresa: l'anteprima della nuova attesa serie Bugs Bunny Costruzioni con protagonista la banda dei piccoli Looney Tunes!

Gli intramontabili personaggi targati Warner Bros. Animation sono infatti pronti a conquistare il pubblico più giovane con questa inedita serie ricca di spassose avventure. L'appuntamento con l'anteprima esclusiva è per il 6 gennaio alle 19.45, un modo perfetto per trascorrere la sera dell'Epifania insieme a tutta la famiglia. La serie andrà poi in onda sul canale a partire dal 30 gennaio, dal lunedì al venerdì, alle 18.30. Un Natale quindi, quello su Cartoon Network e Boomerang, da vivere in compagnia degli show e dei personaggi più amati da grandi e piccoli.