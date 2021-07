Cartoon Network, Boomerang, Boing e Cartoonito: ecco la programmazione estiva

I canali Warner Media e Boing Spa, Cartoon Network, Boomerang, Boing e Cartoonito si preparano a festeggiare l'estate con una programmazione speciale dedicata a tutta la famiglia con protagonisti i personaggi più amati.

Su CARTOON NETWORK (canale 607 di Sky) le vacanze estive si trascorrono all'insegna del divertimento, delle risate e della magia, in compagnia dei personaggi più amati del canale. Il 10 luglio approdano i nuovi episodi in Prima TV assoluta di Summer Camp Island - Il campeggio fantastico, la serie animata creata da Julia Pott, ambientata in un luogo incredibile con protagonisti yeti, streghe, unicorni al centro di storie incantate e surreali. L'appuntamento è il sabato e la domenica, alle 21.20.

Non mancheranno inoltre le inedite puntate delle amatissime serie Craig - dal 12 luglio dal lunedì al venerdì, alle 19.00 - e Victor e Valentino, a partire dal 9 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 20.55. Il 7 agosto, sempre alle 20.55 un appuntamento speciale da non perdere: debutta in esclusiva Prima TV sul canale il 3° episodio dello speciale Adventure Time: Distant Lands nel quale una serie di misteriosi eventi condurranno i due amici Finn e Jake più lontano da casa di quanto non abbiano mai fatto prima! Quando si troveranno faccia a faccia con qualcosa di mostruoso da sconfiggere, Finn e Jake dovranno unirsi ancora una volta per affrontare l'avventura più emozionante della loro vita.

Su BOOMERANG (canale 609 di Sky) arrivano invece i nuovi episodi in Prima Tv assoluta della serie dedicata agli spettatori più piccoli, Mico e i funghi, uno show con protagonisti Mico, Lilit e Chep irresistibili funghetti che trascorrono le loro giornate impegnati a scoprire quello che di nuovo li circonda. L'appuntamento è a partire dal 5 luglio, dal lunedì al venerdì, alle 18.05. Sempre a partire dal 5 luglio, dal lunedì al venerdì, alle 7.20, le giornate sul canale iniziano all'insegna delle risate con le nuove puntate di Lamput: al centro di questa colorata slapstick comedy, giunta alla terza stagione, c'è una dispettosa macchia di colore arancione, fuggita da un laboratorio...nei nuovi episodi Lamput andrà al mare, a un concerto rock e verrà a contatto con gli alieni!

Si prosegue con due appuntamenti dove non mancheranno gag spassose di ogni tipo: dal 23 agosto approdano gli attesissimi nuovi episodi in Prima TV assoluta di GRIZZY E I LEMMINGS, dal lunedì al venerdì, alle 18.55 e la nuovissima serie NINJA EXPRESS, dal 30 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 19.20. Lo show segue le vicende di tre veloci ed agili pony express che in realtà sono...ninja! Possono infatti consegnare ovunque e in ogni momento, la loro capacità non conosce limitazioni di tempo e spazio.

Molte le novità anche su BOING (canale 40 del DTT), per un'estate sotto il segno delle risate e dell'action. Si comincia il 6 luglio con la programmazione speciale che vede protagonisti CRAIG e CLARENCE: dal martedì alla domenica, alle 19.00, andranno in onda sul canale tante puntate a ricche di avventure all'aria aperta, per trascorrere i caldi pomeriggi estivi all'insegna del divertimento. Il 12 luglio si prosegue con un appuntamento imperdibile per tutti i fan dell'alano più famoso della storia dell'animazione, arrivano infatti i nuovi episodi in Prima TV free della serie SCOOBY- DOO AND GUESS WHO?, dal lunedì al venerdì, alle 9.50. Ma le sorprese non finiscono qui.

Su Boing da non perdere anche l'appuntamento, a partire dal 20 luglio, con le nuove puntate in Prima TV free dello show targato Lego, JURASSIC WORLD: LA LEGGENDA DI ISLA NUBLAR. Il gestore dei Velociraptor, Owen Grady, e la responsabile delle operazioni del parco, Claire Dearing, lavorano per impedire che il Jurassic World cada in rovina ignari che Danny Nedermeyer, il perfido nipote del disonesto tecnico Dennis Nedry, ha un programma segreto per rovinarlo...L'appuntamento è a dal lunedì al venerdì, alle 20.50.

Infine, la programmazione dedicata ai più piccoli su CARTOONITO (canale 46 del DTT). Dal 5 luglio, tutti i giorni alle 13.00, il pranzo sarà in compagnia di TAFFY, la slapstick comedy con protagonista l'irresistibile procione, sempre al centro di gag esilaranti. Ispirata allo stile e alla comicità dei grandi classici di Hanna & Barbera come Tom&Jerry, la serie racconta le avventure di Taffy, un simpatico procione che vive in strada, costantemente affamato e alla ricerca di cibo, fino a che con un escamotage riuscirà ad introdursi nella lussuosa villa, dove vive l'amabile e ricchissima Mrs Richmore.

Sul canale l'estate è all'insegna anche di due nuovissime serie: dal 5 luglio, alle 16.45 debutta TOTALLY SPIES, con protagonista un team interamente al femminile: Sam, Clover e Alex conducono una doppia vita, sono infatti sia delle comuni studentesse che insospettabili spie! Dal 12 luglio sarà la volta della seconda novità di Cartoonito, DEER SQUAD, uno show con protagonisti Kay, Rammy, Lola e Bobbi, quattro "cerbiatti in azione" che con i loro mitici poteri - acqua, sole, terra e piante - e dei veicoli e gadgets supertecnologici proteggeranno la città e la foresta che la circonda.

La serie, attraverso le avventure dei suoi protagonisti, veicola tematiche importanti come l'ecologia e la salvaguardia dell' ambiente L'appuntamento è tutti i giorni, alle 18.40. Il 30 luglio invece si festeggia La Giornata Mondiale dell'Amicizia, con protagonista l'amatissimo show POLLY POCKET: un appuntamento imperdibile con Polly e le sue amiche, per celebrare uno dei valori più importanti per grandi e piccoli. A seguire la serata prosegue alle 19.20 con il film FRIENDS - GIRLZ FOR LIFE, che vede al centro le protagoniste della serie targata LEGO Friends.

Il mese di agosto sul canale è animato da due storici protagonisti: HEY DUGEE, con i nuovi episodi in Prima TV free, tutti i giorni alle 10.50 e con lo show cult DORAEMON, dal 16 agosto, dal lunedì al giovedì, alle 20.30. Infine, dal 9 al 15 agosto alle 20.30, debutterà in Prima Tv assoluta RYAN E L'OSPITE MISTERIOSO, lo show con protagonista Ryan Kaji, il giovanissimo YouTuber, classe 2011, che la rivista Forbes ha confermato essere la star di YouTube più pagata al mondo!