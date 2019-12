Cartoon Network e Boing: ecco le programmazioni di dicembre!

Inizia dicembre e i canali adatti ai più piccoli, da Cartoon Network a Boing, da Boomerang a Cartoonito, hanno presentato la programmazione del mese. Su Cartoon Network (canale 607 di Sky) approda la nuova serie in prima tv assoluta Il diario di Darwin, spin- off della serie cult Lo straordinario mondo di Gumball. L'appuntamento è dal 20 dicembre, alle 19.40. Arrivano inoltre i nuovi episodi in Prima Tv assoluta di Teen Titans Go! e Craig, dal 2 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 18.50.

Su Boomerang (canale 609 di Sky) non mancherà la programmazione natalizia: dal 21 dicembre al 12 gennaio, andrà in onda una selezione speciale di episodi e film a tema con protagonisti gli show più amati del canale come Tom & Jerry, i Looney Tunes, Bunnicula e Scooby-Doo! Dal 6 gennaio arriveranno inoltre i nuovi episodi in Prima Tv assoluta di Mr. Bean, tutti i giorni alle 18.55.

Un appuntamento davvero speciale su Boing (canale 40 del DTT) è quello del 1 dicembre: il canale festeggia infatti i 50 anni di Doraemon, il gatto più simpatico amato di sempre. Per tutta la giornata andranno in onda tanti film e episodi tratti dalla serie tv. Il 20 dicembre alle 19.50 andrà in onda la puntata speciale tratta dalla 3° stagione di Harley in mezzo: Stuck at Christmas, in Prima Tv free, nella quale la famiglia Diaz sarà coinvolta in un rocambolesco Natale on the road.

Infine tante imperdibili novità su Cartoonito (canale 46 del DTT) dove approderà la nuova serie in Prima Tv assoluta Whiskey e i suoi amici, con l'amatissimo ragnetto protagonista della canzone diventata un vero cult tra i piccolissimi. La serie animata è uno spin-off del video realizzato dal seguitissimo canale Coccole Sonore. L'appuntamento è dal 23 dicembre, tutti i giorni alle 8.25. Un'altra serie in Prima tv assoluta farà il suo debutto sul canale: si tratta di Pingu, lo show con protagonista il simpaticissimo pinguino conosciuto in tutto il mondo. L'appuntamento è dal 31 dicembre, tutti i giorni alle 18.00.