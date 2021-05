Carolina Marconi, l'ex star del Grande Fratello ha un tumore: "Mi si è gelato il sangue"

Carolina Marconi, una showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana, nota per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello nonché compagna dell'ex calciatore Alessandro Tulli, ha recentemente annunciato su Instagram di avere un tumore al seno.

"Ricordo quando i medici me l'hanno detto: mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta, sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine, i pensieri mi tormentavano, mi chiedevo e ora tutti i miei sogni? I miei progetti? Soprattutto di diventare mamma, come faccio? Mi sentivo finita come donna, distrutta mi mancava l'aria, ero persa", ha scritto Carolina su Instagram.

La Marconi in seguito ha aggiunto: "Mi sono calmata, anzi dovevo farlo per forza e sono rientrata in stanza dai medici che a loro volta hanno cercato di tranquillizzarmi... così metabolizzata la notizia mi sono asciugata le lacrime e ho deciso di sottopormi all'intervento. Prima di addormentarmi ho preso il cellulare in mano ed ho scritto la parola ti amo e l'ho mandata tramite whatsapp a tutte le persone che mi vogliono bene."

L'ex gieffina è stata operata il 6, l'intervento è durato più di otto ore: asportazione della mammella e ricostruzione del seno. Adesso la aspetta la chemio, che durerà sei mesi, e che la Marconi sembra aver deciso di affrontare con coraggio e tenacia: "Combatterò e tornerò a sorridere come sempre".

Carolina Marconi ha concluso il suo post scrivendo: "Vorrei ringraziare pubblicamente tutta la mia famiglia, il mio compagno e gli amici che mi sono stati sempre vicini, vi amo, non smetterò mai di ringraziarvi, sono fortunata e un grazie speciale a tutti i medici e gli infermieri che mi stanno seguendo giorno dopo giorno. Ragazzi fate prevenzione vi aiuta a salvarvi... la vita è bella."