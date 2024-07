Carole King: Daisy Edgar-Jones non è più coinvolta nel biopic musicale

Ad un anno e mezzo dall'annuncio del suo ingaggio da protagonista nel film biografico su Carole King, Daisy Edgar-Jones ha svelato che non interpreterà la cantante nel biopic. L'attrice aveva firmato un contratto per recitare nell'adattamento Sony del musical Beautiful: A Carole King Musical.

Lo show è andato in scena a Broadway cinque anni, dal 2014 al 2019 e sebbene siano stati rivelati pochi dettagli sul progetto, Edgar-Jones ha confermato a Variety, nel corso di un'intervista per Twisters, di non far parte più del progetto.

Addio al biopic

"Non si farà più. Amo Carole e amo quella storia ma è passato un anno da quando hanno deciso di non proseguire più con il progetto. Ho imparato tanto a suonare il piano" ha rivelato l'attrice. Nonostante dale sue parole traspaia la scelta di Sony di non proseguire nella produzione, Variety conferma che il progetto è ancora attivo.

Daisy Edgar-Jones sul set di Twisters

"Penso che sia una storia bellissima e probabilmente la sceneggiatura ha bisogno di ulteriore tempo per maturare. Ma ho incontrato Carole King su Zoom e ho pensato che fosse la cosa più fantastica di sempre. Lei ha davvero apprezzato Normal People, quindi era fan della serie e io fan di lei. Rimango molto più colpita dai musicisti che dagli attori e con Carole è stato abbastanza difficile mantenere la calma".

Il debutto a Broadway del musical, con le canzoni di King e il testo di Douglas McGrath, è avvenuto nel novembre 2013, con Jessie Mueller nel ruolo della cantante. Grazie alla sua performance, Mueller ha vinto il Tony Award come miglior attrice protagonista in un musical, mentre la produzione ha vinto il premio al miglior sound design. McGrath in seguito ha adattato il libretto musicale in una sceneggiatura cinematografica.

Daisy Edgar-Jones sarà presto al cinema con il sequel catastrofico Twisters, al fianco di Glen Powell.