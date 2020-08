Carlo Verdone protagonista stasera su Rete 4 con due irresistibili commedie

Stasera su Rete 4, in prima e in seconda serata, appuntamento da non perdere con Carlo Verdone le commedie L'amore è eterno finché dura e Un sacco bello, entrambe da lui dirette è interpretate.

L'amore è eterno finché dura, in onda alle 21:27

Gilberto (Carlo Verdone) è cacciato di casa dalla moglie (Laura Morante) dopo aver subito un imbarazzante interrogatorio in questura, in presenza della stessa moglie, riguardo una serata speed-date a cui aveva partecipato. A cinquant'anni Gilberto va a vivere a casa di una coppia di amici, Carlotta (Stefania Rocca) e Andrea, ma poco dopo scopre che la moglie ha un amante (Antonio Catania). Da quel momento si innesca un vorticoso girotondo di amori appena abbozzati, finiti prima di cominciare veramente, nella vana ricerca di trovare il vero partner ideale, di rimettersi in gioco a qualsiasi età. In realtà è tutto un vortice di sogni e illusioni che durano pochissimo, l'insoddisfazione è continua, il disagio di confrontarsi viene sempre a galla. Il risultato è l'impossibilità di accettare veramente l'altro quando vengono alla luce tutti i suoi difetti e le sue meschinità.

Un Sacco Bello, in onda alle 23:52

Un sacco bello è un film a episodi che ruota intorno alle storie di tre personaggi, tutti interpretati da Carlo Verdone. Leo è un ragazzone timido e frustrato, tenuto in scacco dalla mamma ingombrante (che però nel film non si vede mai): è un bambinone mai cresciuto. Sta ultimando le operazioni per raggiungere la madre al mare, a Ladispoli, proprio quando incontra Marisol, una bella ragazza spagnola che cerca l'ostello della gioventù. Leo finisce per ospitarla a casa sua e per farle visitare Roma. Anche Ruggero è un ragazzo in fuga, soprattutto dal padre (Mario Brega) e dalla sua famiglia borghese, per vivere una vita alternativa in una comune hippie. Quando il padre lo incontra a chiedere elemosina in strada, lo porta a casa e cerca di farlo ravvedere facendolo parlare con un parente, un professore e un prete.

Enzo invece è un ragazzo sicuro di sé, almeno in superficie, ma in realtà è tremendamente solo: ha in mente un viaggio a Cracovia, in Polonia, dove spera di conquistare belle ragazze con calze di nylon e penne bic. Ma il suo amico, Sergio (Renato Scarpa) si ammala di appendicite. Ed Enzo si trova a cercare disperatamente un compagno di viaggio.