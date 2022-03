Carlo La Duca: la scomparsa e gli altri dettagli sul caso

Carlo Domenico La Duca, imprenditore agricolo di Termini Imerese, 37 anni, è scomparso da casa il 31 gennaio del 2019: ora, dopo poco più di tre anni, la polizia ha arrestato Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, rispettivamente moglie e miglior amico di Carlo, i due erano amanti. Del caso, che riepiloghiamo di seguito, se ne occupò anche la trasmissione Chi l'ha visto che oggi, 23 marzo, torna a parlare del caso e della svolta delle ultime ore.

Carlo Domenico La Duca è un imprenditore agricolo, l'uomo risiede e svolge la sua attività a Termini Imerese, un comune in provincia di Palermo, quando scompare il 31 gennaio del 2019. Nonostante le indagini, di lui si sono perse le tracce e - particolare inquietante - nei giorni precedenti, erano scomparsi anche i suoi cani. In quello che è stato, probabilmente, il suo ultimo giorno di vita, Carlo deve andare a Ciaculli per incontrare un amico, la madre ricorda di averlo visto rientrare un attimo in casa, aveva dimenticato un giubbotto, per poi mettersi in macchina. L'automobile, una Golf grigia, è stata ritrovata, chiusa, alla periferia di Palermo.

Luana Cammalleri e Carlo si stavano separando, lui, nel frattempo, si era fidanzato con una donna di Cinisi. La situazione familiare era turbolenta, la moglie di Carlo La Duca e la suocera non andavano d'accordo, la madre della vittima aveva denunciato Luana per aggressione, la questione era finita in Tribunale e l'udienza si era tenuta il giorno prima della sparizione dell'uomo. Luana è accusata di aver stretto il filo del telefono attorno al collo della suocera durante un litigio.

Dopo anni è arrivata la svolta attesa dai familiari che non si sono mai dati per vinti. Nessuno di loro credeva all'ipotesi che Carlo si fosse allontanato volontariamente dal suo territorio senza avvisare nessuno. La moglie, ora accusata dell'omicidio, in televisione, si era mostrata prostrata, così come il suo presunto complice, che aveva definito l'uomo scomparso il suo migliore amico, un fratello. Oggi gli inquirenti sono convinti di avere tra le mani i colpevoli, Luana Cammalleri e Pietro Ferrara sono accusati di aver ucciso Carlo Domenico La Duca e di averne occultato il cadavere. Il movente, quello di sempre, sono i soldi. Gli inquirenti hanno scoperto che Luana e Pietro sono amanti, hanno da tempo una relazione clandestina, la donna temeva, con il divorzio, di perdere la casa.

I carabinieri in una nota hanno riferito: "Dall'attività investigativa coordinate dalla Procura, con intercettazioni, analisi dei tabulati e delle immagini di videosorveglianza, acquisizioni informatiche e documentali è emerso, in via gravemente indiziaria che i due arrestati, tra di loro legati da una relazione sentimentale di natura clandestina".

Gli acquirenti inoltre hanno spiegato le modalità dell'omicidio "Dopo avere pianificato l'omicidio hanno attirato la vittima a Palermo nel terreno di proprietà del 57enne. Le acquisizioni investigative hanno anche permesso di demolire gli alibi che i due avevano creato nel corso del tempo per tentare di allontanare da loro l'attenzione degli inquirenti". Il cadavere di Carlo La Duca non è stato ancora ritrovato, gli uomini delle Forze dell'Ordine stanno scavando nei terreni di proprietà degli indagati.