"Partorirò in diretta streaming per soldi": l'annuncio dell'influencer Carla Bellucci fa discutere

L'influencer britannica Carla Bellucci ha annunciato di voler partorire in diretta streaming sul sito OnlyFans e di volerlo fare per soldi. Parecchio nota sul sito di intrattenimento per le sue foto senza veli, la modella è ora al centro di un piccolo caso mediatico per via della decisione alquanto singolare.

Classe 1981, Carla Bellucci è un'influencer molto nota e molto seguita nel Regno Unito, su Instagram ma soprattutto su OnlyFans, il sito britannico conosciuto soprattutto per l'intrattenimento per adulti.

Dopo un matrimonio durato 10 anni, da cui sono nati 3 figli, la Bellucci è ora in attesa di un altro bambino, la cui nascita non sarà certo un fatto segreto e riservato. La modella ha infatti accettato di trasmettere in diretta streaming su OnlyFans il proprio parto, da cui guadagnerà l'equivalente di 12.000 euro.

"Sono una donna d'affari e ho bisogno di fare soldi: io sono il mio business. Ho ricevuto addirittura richieste per vendere il mio latte materno, che non sapevo nemmeno fosse una cosa fattibile" ha dichiarato la futura mamma di fronte a qualche polemica di troppo. Aggiungendo: "Tanta gente partorisce all'interno di programmi e documentari per la TV, non riesco a vedere la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati".

L'idea, alquanto "originale", ha preso corpo quando un fan ha chiesto a Carla Bellucci di trasmettere in diretta sulla piattaforma il proprio parto in cambio di 10.000 sterline. L'influencer non soltanto non ha ritenuto che fosse una richiesta bizzarra ma ha anche pensato di invitare gli altri suoi seguaci su OnlyFans così da far lievitare la posta in palio.