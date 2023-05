Carbonia Film Festival 2023 al via oggi

Prende il via oggi, giovedì 4 maggio, la nuova edizione di Carbonia Film Festival - How to Film the World 2023, manifestazione da sempre impegnata a raccontare la contemporaneità attraverso il cinema, che quest'anno sposta l'attenzione dalle tematiche di lavoro e migrazioni ad un focus dedicato a giovani e territorio.

Ad accendere i riflettori sulla manifestazione, organizzata dalla Società Umanitaria di Carbonia con la direzione artistica di Francesco Giai Via, sarà la presenza di un'ospite internazionale di rilievo come Claire Simon, che proprio nella serata di giovedì 4 incontrerà il pubblico del festival al termine della proiezione del suo film Il figlio del droghiere, il sindaco, il paese e il mondo. Un racconto sul cinema in cui la regista documenta la nascita della piattaforma di streaming Tënk nel paesino di Lussas, divenuto un punto di riferimento del cinema documentario in Francia e nel resto del mondo. La regista sarà inoltre protagonista di una masterclass nel corso della quale incontrerà anche i ragazzi delle scuole del territorio per raccontare il proprio cinema (venerdì 5 maggio).

A inaugurare il festival sarà, come da tradizione, anche una mostra fotografica allestita negli spazi della Biblioteca Comunale, quest'anno affidata al fotografo documentarista sardo Alessio Cabras. L'esposizione dal titolo Volevo colori forti, partendo dalla citazione del romanzo di Sergio Atzeni Il figlio di Bakunin, è un lavoro creato ad hoc per il festival nel quale l'artista, attraverso 24 scatti realizzati tra marzo e aprile 2023, compie un viaggio attraverso gli sguardi dei giovani che vivono la città di Carbonia nei luoghi e paesaggi da loro abitualmente frequentati.

Il programma del festival proseguirà fino a domenica 7 maggio alla presenza dei numerosi ospiti che presenteranno le loro opere e dialogheranno con il pubblico. Saranno a Carbonia Nicola Prosatore, regista di Piano piano, accompagnato da due dei protagonisti del film ovvero Massimiliano Caiazzo, tra le star di Mare Fuori, e Dominique Donnarumma; il montatore e regista Jacopo Quadri, che presenterà il suo film Ultimina e terrà inoltre una masterclass a partire dalla visione di The Dreamers di Bernardo Bertolucci, nell'anno del suo ventennale; e ancora i registi Paolo Pisanu con Tutti i cani muoiono soli e Giulia Camba, Antonello Carboni, Peter Marcias, protagonisti dell'appuntamento con Spazio Sardegna nel corso del quale presenteranno i loro prossimi progetti.

Per informazioni: www.carboniafilmfest.org.