Capodanno in musica 2026 su Canale 5: anticipazioni, ospiti e scaletta del programma con Federica Panicucci

Tutto è pronto per la notte più lunga dell'anno. Mercoledì 31 dicembre 2025, la splendida cornice di Piazza Libertà a Bari diventerà il cuore pulsante del divertimento italiano con Capodanno in musica. L'evento, trasmesso in diretta su Canale 5, segnerà il passaggio verso il 2026 con un mix esplosivo di musica, intrattenimento e grandi ospiti.

I conduttori e l'orario del Capodanno in musica

Al timone della serata torna l'affiatata coppia formata da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. La diretta avrà inizio subito dopo l'ultimo appuntamento dell'anno con "La Ruota della Fortuna" (intorno alle 21:45), accompagnando i telespettatori e la piazza fino al brindisi di mezzanotte e oltre.

Un cast tra leggende e idoli dei giovani

Il palco barese ospiterà una line-up che mette d'accordo tutte le generazioni, unendo i pilastri della canzone italiana ai nuovi talenti del panorama pop e urban:

Le icone della musica: Gigi D'Alessio, Umberto Tozzi, Raf, Iva Zanicchi, Riccardo Fogli e Mietta.

Gigi D'Alessio, Umberto Tozzi, Raf, Iva Zanicchi, Riccardo Fogli e Mietta. I protagonisti delle classifiche: The Kolors, Baby K, Fred De Palma, Federica Abbate e Tony Maiello.

The Kolors, Baby K, Fred De Palma, Federica Abbate e Tony Maiello. I talenti emergenti e i volti di Amici: Sarah Toscano, Mida, Petit, Mew, Alessio Bernabei, I Desideri, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock e Welo.

Dove seguirlo: TV e Radio

Oltre alla diretta televisiva su Canale 5, lo show sarà trasmesso in streaming: su Mediaset Infinity integralmente in radio sulle frequenze di Radio 101 e Radio Norba, permettendo a chiunque sia in viaggio o impegnato nei festeggiamenti di non perdere nemmeno un minuto della festa. La regia dell'evento è firmata da Luigi Antonini.

Il ruolo della Puglia

L'evento è realizzato con il supporto della Regione Puglia attraverso il marchio PUGLIA. L'Italia levante. Questa collaborazione mira a celebrare l'evoluzione del territorio pugliese, oggi tra le mete europee d'eccellenza per competitività turistica e capacità di ospitare grandi eventi internazionali.