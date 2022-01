Capodanno su Canale 5: multati i responsabili del trenino al Petruzzelli dopo la denuncia del sindaco di Bari

Il Capodanno di Canale 5 è costato una multa alla società responsabile degli addetti al servizio di sala e sicurezza del Teatro Petruzzelli: il trenino del pubblico dopo la mezzanotte ha irritato il Sindaco di Bari che si è rivolto alla Fondazione Petruzzelli chiedendo di aprire subito un'inchiesta per individuare i responsabili. I festeggiamenti avevano violato i protocolli sanitari.

Mediaset quest'anno ha scelto il Teatro Petruzzelli di Bari per dare il benvenuto al nuovo anno, una serata di musica ed allegria condotta da Federica Panicucci e trasmessa in diretta da Canale 5. Allo scoccare della mezzanotte al Teatro è iniziato una sorta di After Party, nonostante le leggi che vietano gli assembramenti e chiedono il rispetto delle distanze di sicurezza per arginare l'emergenza sanitaria, il pubblico del prestigioso teatro di Bari ha dato il via al classico 'trenino' di Capodanno, una scena vista da milioni di persone a casa e che ha fatto storcere il naso ad Antonio Decaro, sindaco di Bari.

Il primo cittadino, come ha dichiarato all'edizione regionale del TG3, è intervenuto subito chiedendo l'interruzione degli assembramenti, sottolineando che qualcuno avrebbe dovuto dare conto di quanto era successo. Su Capodanno in musica erano piovute le critiche degli organizzatori di eventi e dei gestori delle discoteche, rimasti chiusi dopo il decreto del Governo. Per rispondere a quest'ondata di disapprovazione, la Fondazione Petruzzelli ha subito aperto un'indagine interna che si è conclusa in tempi rapidi individuando i responsabili dell'infrazione.

Il quotidiano Repubblica riporta che "sarebbero state alcune maschere di una ditta esterna incaricate del servizio di sala e accoglienza al teatro Petruzzelli di Bari, 'noncuranti del loro ruolo e del comportamento richiesto' ad improvvisare in platea durante lo spettacolo di Capodanno trasmesso in diretta Tv il 'trenino' che ha suscitato polemiche per la violazione delle norme contro l'emergenza sanitaria". Una volta individuati i responsabili e poiché "non sono state valutate accettabili le giustificazioni fornite a discolpa di quanto accaduto", la Fondazione Petruzzelli "ha applicato una penale per violazione contrattuale alla società responsabile degli addetti di sala".