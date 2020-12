Capodanno 2021 nella casa del Grande Fratello VIP 5, stasera su Canale 5: gli ospiti

Stasera su Canale 5 tutto è pronto per arrivare al Capodanno 2021 in compagnia del Grande Fratello VIP 5: per la prima volta il reality condotto da Alfonso Signorini accompagnerà gli italiani verso il nuovo anno con ospiti ed esibizioni dei concorrenti della casa più spiata d'Italia.

L'appuntamento di oggi con il Grande Fratello VIP 5 sarà una puntata diversa dai soliti appuntamenti a cui sono abituati gli spettatori del reality: niente nomination o clip che creino dinamiche all'interno della casa, sarà una serata all'insegna del divertimento con qualche punta di sano trash. Alfonso Signorini ha anticipato che ci sarà un vero e proprio veglione, ieri sera i Vipponi sono stati divisi in due squadre e si esibiranno in prove di ballo, canto, di cucina, in queste ore stanno provando anche una prova di burlesque. Maria Teresa Ruta condurrà la serata dalla casa, Tommaso Zorzi presenterà la sfilata dei VIP e leggerà un oroscopo particolare, mentre Andrea Zelletta sarà il DJ della festa.

Sul settimanale Alfonso Signorini ha parlato anche del look dei concorrenti: "sarà molto importante, dobbiamo decidere se sceglieranno loro su tre proposte nostre o se deciderà un esperto, ma gli abiti saranno alla base del GF Fashion Week. Ci sarà una sfilata con i commenti di Zorzi. Io avrò uno smoking regolare, ma lo vorrei in un tessuto blu con un lieve sberluccichio".

Oltre ai VIP della casa interverranno anche molti ospiti, tra cui Cristiano Malgioglio, Fausto Leali, già concorrente squalificato all'inizio del reality, i The Kolors insieme al loro leader Stash, ma anche due ex gieffine d'eccezione come Valeria Marini e Rita Rusic, che saranno le protagoniste di un balletto. Alfonso Signorini non ha escluso che per il conto alla rovescia che ci porterà verso il 2021 possa farsi vedere dai suoi concorrenti sul palco montato nello spazio antistante la Casa, dove nei giorni scorsi si sono esibiti Alberto Urso e Arisa. In studio ci saranno anche i concorrenti che sono usciti dal reality, alcuni di loro hanno espresso il desiderio di partecipare al brindisi di mezzanotte con i loro ex coinquilini, magari anche nella glass room ma nulla è stato ancora deciso.