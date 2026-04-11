Canzonissima 2026 stasera su Rai 1: scaletta, canzoni e ospiti della quarta puntata

Nella quarta puntata di Canzonissima su Rai 1, spazio alle canzoni di Sanremo che non hanno vinto ma sono diventate successi nel tempo, tra reinterpretazioni e ospiti

Tutto pronto per la quarta puntata di Canzonissima 2026, la penultima prima della finale del 25 aprile. Stasera su Rai 1 Milly Carlucci darà ancora una volta il benvenuto al pubblico da casa alle 21:30, subito dopo la puntata di Affari Tuoi.

La rivincita delle canzoni "perdenti": il tema della quarta puntata

Non sempre serve arrivare primi in una gara per vincere. La nuova puntata di Canzonissima gioca proprio su questo ribaltamento, portando sul palco brani che non hanno conquistato il podio al Festival di Sanremo ma che, negli anni, sono riusciti a imporsi nell'immaginario del pubblico.

Un vero e proprio "riscatto musicale", con nuove interpretazioni capaci di dare una seconda vita a canzoni già amatissime e diventate spesso molto più famose di quelle che, almeno all'Ariston, le avevano battute.

I cantanti in gara e i brani scelti per la serata

Dopo le prime settimane, la competizione entra in una fase più intensa e riporta sul palco gli artisti già protagonisti dello show, questa volta alle prese con brani iconici.

Questa la scaletta dei brani, non ancora in ordine di uscita:

Enrico Ruggeri - Il ragazzo della Via Gluck

Fabrizio Moro - Sono solo parole

Leo Gassmann - Io che amo solo te

Michele Bravi - Il nostro concerto

Fausto Leali - Io amo

Malika Ayane - La prima cosa bella

Irene Grandi - Incoscienti giovani

Elettra Lamborghini - I bambini fanno ooh

Arisa - La notte

Vittorio Grigolo - Quando quando quando

Elio e le Storie Tese - La canzone mononota

Jalisse - Su di noi

Non solo vecchi successi, ma anche pezzi di gran lunga più rencenti, come Incoscienti giovani di Achille Lauro. Sono diversi inoltre gli artisti che hanno deciso di rendere merito a un proprio pezzo: Arisa, Fausto Leali, Elio e le storie tese.

Ospiti e momenti speciali tra spettacolo e racconto

Accanto alla gara, la puntata si arricchisce di momenti pensati per ampliare il racconto musicale e televisivo. In studio stasera ci sarà Alessandro Preziosi, che si esibirà in un omaggio alla tradizione dello spettacolo italiano, alternando performance e narrazione legata a una celebre canzone partenopea. Spazio anche a Bianca Guaccero, tornata ieri sera su Rai 1 con Dalla strada al palco Special, che sarà protagonista di una performance dal forte impatto scenico (sarà con lei anche il compagno Giovanni Pernice?)

Come si vota: giuria, concorrenti e pubblico da casa

A decretare il vincitore della serata torna il sistema di voto già rodato nelle puntate precedenti, che combina più livelli di giudizio. A esprimersi sono:

la giuria dei "Magnifici 7"

gli stessi concorrenti in gara

il pubblico da casa tramite i social

Ad accompagnare tutte le esibizioni, l'orchestra dal vivo diretta dal Maestro Luigi Saccà, elemento centrale nella costruzione dell'atmosfera della serata.