Canzonissima 2026, seconda puntata: vince Arisa, Elettra Lamborghini in lacrime

Appena entrata in gara, Arisa ha già conquistato un posto in finale grazie alla canzone La lega calcistica della classe '68. Tanta emozione per Elettra Lamborghini, che ha dedicato il brano di Antonello Venditti a una presenza molto significativa nella sua vita

Dediche intime, ricordi personali e momenti emotivi: la seconda puntata di Canzonissima 2026 è stata una delle più intense. L'appuntamento di sabato 28 marzo su Rai 1, si chiude con una vincitrice: Arisa, che conquista la serata con La leva calcistica della classe '68 di Francesco De Gregori.

Il tema della puntata era "La dedica": ogni cantante ha scelto un brano da dedicare a una persona o a qualcosa di significativo.

Arisa vola in finale con De Gregori

È stata Arisa a convincere di più giuria e pubblico, portando una versione intensa di La leva calcistica della classe '68. La sua interpretazione le vale l'accesso diretto alla finalissima, dove sfiderà Fabrizio Moro, vincitore della prima puntata con Il mio canto libero.

Tanti i complimenti anche per Elettra Lamborghini, che ha decisamente cambiato registro con Alta marea di Antonello venditti. La canzone scelta è stata dedicata alla sua cavalla, ricevuta in dono durante l'adolescenza e morta tre giorni dopo il matrimonio della cantante. Ricordando l'animale che le è stato accanto per anni, la Lamborghini non è riuscita a trattenere le lacrime.

Le dediche della serata, da Ruggeri a Lamborghini

La puntata è stata costruita su esibizioni fortemente personali, visto il tema scelto per questo secondo appuntamento.

Ecco a chi o a cosa sono state dedicate le canzoni scelte dai concorrenti:

Enrico Ruggeri ha dedicato Quello che le donne non dicono alla madre

Fabrizio Moro ha dedicato Anima fragile al suo primo amore

Leo Gassmann ha dedicato Tanto pe' cantà alla mamma

Michele Bravi ha dedicato Se io fossi un angelo ai medici

Fausto Leali ha dedicato Almeno tu nell'universo alla moglie

Irene Grandi ha dedicato La donna cannone a un'amica

Elettra Lamborghini ha dedicato Alta marea alla sua cavalla Lolita

Paolo Jannacci ha dedicato Vengo anch'io (no tu no) al padre Enzo Jannacci

Malika Ayane ha dedicato Fotoromanza a tutte le donne

Arisa ha dedicato La leva calcistica della classe '68 al cagnolino Nino

i Jalisse hanno dedicato Per sempre sì a loro stessi e al loro amore

Vittorio Grigolo ha dedicato O Sole mio alla figlia Bianca Maria

Classifica seconda puntata: chi andrà in finale?

Come già successo la scorsa settimana, la classifica vede la canzone vincitrice al primo posto e tutte le altre, a parimerito, al secondo posto.

A stabilire quale canzone vince ogni puntata è il voto combinato di tre elementi:

la giuria dei "magnifici 7" (Cecchetto, Fialdini, Pardo, Rossi, Izzo, Balivo, Maiolini)

gli stessi concorrenti (che però non possono votare per se stessi)

il pubblico via social

Arisa, con la sua vittoria, ha guadagnato di diritto un posto in finale. Le canzoni fin qui già classificate per la puntata del 25 aprile sono:

Il mio canto libero - cantata da Fabrizio Moro

La leva calcistica della classe '68 - cantata da Arisa

La prossima puntata di Canzonissima (che ieri sera ha registrato il 19.4 di share, in calo rispetto a una settimana fa) andrà in onda sabato 4 aprile in prima serata. Ricordiamo che gli appuntamenti già trasmessi, così come le edizioni dal 1970 al 1972 dello storico show RAI, sono disponibili gratuitamente in streaming su RaiPlay.