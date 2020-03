Canneseries 2020: rimandata a ottobre la terza edizione

Canneseries 2020, il festival dedicato alle serie tv, è stato posticipato all'autunno a causa del Coronavirus: le nuove date della terza edizione sono quindi 9-14 ottobre 2020. L'atteso evento andrà così in scena in corrispondenza con il mercato MIPCOM, in programma dal 12 al 15 ottobre.

Un comunicato ufficiale riporta le parole di Fleur Pellerin, presidente di Canneseries: "Considerando la situazione in rapida evoluzione, abbiamo preso la difficile decisione di posticipare il festival. Proteggere la salute degli ospiti, professionisti e del pubblico è la nostra responsabilità. Oggi stiamo lavorando per mantenere Canneseries come il festival, la celebrazione e l'evento che è sempre stato. Vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine nei confronti di Cannes, Canal+ e dei partner privati e istituzionali che ci hanno già dato il loro sostegno".

Alcuni giorni fa erano stati annunciati i membri delle giurie del festival e i titoli che dovranno presentati, tuttavia è più che probabile che il programma verrà modificato a causa dello slittamento che esclude automaticamente alcuni titoli che non sarebbero più in anteprima mondiale o internazionale. Bisognerà quindi attendere per scoprire ulteriori dettagli relativi all'evento che avrà tra i propri ospiti anche David Hasselhoff, la star di Baywatch, e Judith Light.