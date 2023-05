Cannes 2023: il regista spagnolo Victor Erice attacca il Festival con una lettera aperta: ecco perché

Il regista spagnolo Victor Erice ha scritto una lettera aperta sul giornale El Pais, affermando che il Festival di Cannes 2023 si è comportato in modo poco trasparente durante il processo di selezione, relegando il suo nuovo lavoro, Close Your Eyes, nella sezione relativamente meno conosciuta Cannes Premiere.

La pellicola, che segna il ritorno di Erice alla regia di un lungometraggio dopo 30 anni dalla sua vittoria al Festival di Cannes con il Premio della Giuria per Dream of Light, è stata presentata martedì a Cannes. Il film racconta la storia di un famoso attore che scompare durante le riprese di un film. Nonostante il suo corpo non venga mai trovato, la polizia conclude che sia stato vittima di un incidente in mare. Molti anni dopo, il mistero sulla sua scomparsa torna alla ribalta quando un programma televisivo trasmette l'inizio e la fine del film diretto da un suo caro amico.

Nella lettera, Erice ha dichiarato di aver inviato una "versione in lavorazione" in formato Quicktime a Fremaux il 24 marzo, prima di inviare quella definitiva, aggiungendo che voleva che Close Your Eyes fosse scelto come film d'apertura, ma che stava aspettando una risposta da parte di Frémaux per sapere se il film sarebbe stato in concorso o meno.

Centro Històrico: Victor Erice, uno dei quattro registi del film collettivo portoghese

Mentre aspettava una risposta da Cannes, Erice ha affermato di aver scritto a Thierry Frémaux "per chiedere di essere informato in tempo utile nel caso in cui 'Close Your Eyes' non fosse stato selezionato in concorso (cosa che è consuetudine), così avrei potuto considerare le altre opzioni che venivano offerte al film", ha dichiarato Erice nella lettera.

Víctor Erice, che non ha preso parte alla premiere, nella lettera afferma anche che la commissione ha mentito a proposito della versione del film che hanno ricevuto: "Infine, è falso affermare o insinuare che la commissione non sia stata in grado di vedere il film perché non era 'finito' fino a pochi giorni fa, sostenendo che questo fosse il motivo per cui non è stato incluso in concorso".