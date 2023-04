Cannes 2023: Michel Gondry, Hong Sang-soo e il classico di Manuel De Oliveira nella Quinzaine

I nuovi lungometraggi di Hong Sang-soo, Michel Gondry e il classico di Manoel de Oliveira La valle del peccato saranno presentati in anteprima mondiale alla Quinzaine des Cineastes, selezione parallela al Festival di Cannes 2023.

Questa edizione della Quinzaine è la prima sotto la guida di Julien Rejl, che succede a Paolo Moretti. A differenza dei precedenti direttori artistici di questa selezione, Rejl non proviene dal circuito dei festival. In precedenza è stato responsabile della distribuzione, delle coproduzioni internazionali e delle vendite internazionali di Capricci, un'azienda di film d'essai con sede a Parigi.

La selezione di quest'anno ha un respiro internazionale, con in più il giusto mix tra registi emergenti e maestri affermati, come il coreano Hong Sang-soo, che presenterà il suo nuovo film In Our Day nella serata di chiusura. La Quinzaine prenderà il via con The Goldman's Case, thriller diretto dall'attore e regista Cedric Kahn sulla vera storia di Pierre Goldman, un rivoluzionario di sinistra francese condannato per diverse rapine e misteriosamente assassinato. Il film racconta la vita epica di Goldman, dalla sua infanzia negli anni '40, al suo rapporto con Fidel Castro e le Black Panthers, attraverso alcuni flashback.

Michel Gondry, lo sceneggiatore e regista premio Oscar di Se mi lasci ti cancello, presenterà il suo primo lungometraggio in 8 anni, The Book Of Solutions, insolita commedia esistenziale con Pierre Niney e Blanche Gardin.

Fanno parte del programma anche diversi film in lingua inglese, tra cui The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed, il primo lungometraggio dell'attrice e regista Joanna Arnow, che aveva precedentemente vinto l'Orso d'argento della Berlinale con il suo cortometraggio Bad at Dancing. In selezione anche il classico del maestro portoghese Manoel de Oliveira, La valle del peccato, in occasione del trentennale del film.

Cannes 2023: svelato il poster della Quinzaine des Réalisateurs

Ecco la lineup completa della Quinzaine des Cineastes 2023:

Film d'apertura

"The Goldman's Case," Cedric Kahn

Film di chiusura

"In Our Day," Hong Sang-soo

Selezione

"In Flames," Zarrar Kahn

"Legua," Filipa Reis, Joao Miller Guerra

"The Book of Solutions," Michel Gondry

"Mambar Pierrette," Rosine Mbakam

"Riddle of Fire," Weston Razooli

"The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed," Joanna Arnow

"The Sweet East," Sean Price Williams

"A Prince," Pierre Creton

"A Song Sung Blue," Zihan Geng

"Abraham's Valley," Manoel de Oliveira

"Agra," Kanu Behl

"The Other Laurens," Claude Schmitz

"Inside the Yellow Cocoon Shell," Thien An Pham

"Blackbird Blackbird Blackberry," Elena Naveriani

"Grace," IIya Povolotosky

"She is Conann," Bertrand Mandico

"Creatura," Elena Martin Gimeno

"Deserts," Faouzi Bensaidi