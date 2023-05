Cannes 2023: Ethan Hawke e Pedro Pascal protagonisti con Pedro Almodovar nella prima giornata del festival

Dopo la cerimonia di apertura con il ritorno di Johnny Depp sui red carpet, Cannes 2023 entra nel vivo con un programma ricco di proiezioni e incontri.

Nella giornata di mercoledì 17, infatti, prenderanno il via anche la Quinzaine des Realisateurs e la Settimana della Critica.

L'arrivo del western firmato da Pedro Almodovar

Strange Way of Life: un'immagine dal set

Tra i momenti più attesi c'è la proiezione di Strange Way of Life, diretto da Pedro Almodovar. Ethan Hawke e Pedro Pascal sono i protagonisti della storia di uno sceriffo e del proprietario di un ranch che si incontrano dopo venticinque anni e celebrano la propria reunion. Il giorno successivo, tuttavia, emerge il vero motivo dell'incontro.

Steven McQueen presenterà invece Occupied City, documentario ispirato da Atlas of an Occupied City (Amsterdam 1940-1945) di Bianca Stigter e che offre due ritratti della città indagando quanto accaduto durante l'occupazione nazista e negli anni della pandemia e delle proteste.

Tra le proiezioni speciali anche Anselm di Wim Wenders, che offre un'esperienza cinematografica unica addentrandosi nelle opere di Anselm Kiefer, rivelandone la fonte di ispirazione e il processo creativo grazie all'uso del 3D.

Michael Douglas, dopo aver ricevuto la Palma d'oro alla carriera, sarà protagonista di un incontro che permetterà di approfondirne la carriera e la vita privata.

I titoli in competizione

In concorso ci saranno due titoli. Il primo è Monster di Hirokazu Koreeda che racconta la storia di una madre che prova la sensazione che nella vita di suo figlio ci sia qualcosa di sbagliato. Dopo aver scoperto che un insegnante è responsabile, la donna pretende di sapere la verità.

Il secondo film in concorso è Homecoming di Catherine Corsini. Al centro della trama c'è Khédidja che lavora per una famiglia benestante di Parigi, che le offre la possibilità di occuparsi dei loro figli durante l'estate in Corsica, avendo inoltre l'opportunità di portare con sé le sue figlie adolescenti, Jessica e Farah.

Cannes 2023: da Indiana Jones a Scorsese, i 15 film più attesi sulla Croisette

Le altre proposte della giornata

La sezione Un Certain Regard si aprirà con la proiezione di Le règne Animal, diretto da Thomas Cailley. Sullo schermo si mostra un mondo segnato da mutazioni che stanno gradualmente trasformando gli esseri umani in animali. François prova a fare tutto pur di salvare la moglie e intraprende una missione con il figlio sedicenne. Nel cast ci sono Romain Duris, Adèle Exarchopoulos, Paul Kircher e Tom Mercier.

Tra le proiezioni proposte dalla selezione ufficiale anche quella della versione restaurata e ultimate cut di Caligula, il classico degli anni '70 con star Malcolm McDowell, Peter O'Toole e Helen Mirren.

Tiger Stripes: un'immagine del film

La Quinzaine des Cineastes avrà invece come film d'apertura The Goldman Case, diretto da Cédric Kahn, che ripercorre un caso che nel 1976 ha diviso la Francia e che ha come star Arieh Worthalter, Arthur Harari e Chloé Lecerf.

La Semaine de la Critique si aprirà con due film: Ama Gloria di Marie Amachoukeli, che racconta la storia della piccola Cléo e della sua tata Gloria che deve tornare a Capo Verde, e Tiger Stripes di Amanda Nell Eu in cui la dodicenne Zaffan scopre un segreto terrificante su se stessa che la porta a essere attaccata persino dai suoi amici, scoprendo che accettare se stessa è l'unica possibilità per essere libera.