Cannes 2023: Cate Blanchett protagonista al festival grazie a The New Boy

Nella giornata di venerdì 19 maggio al Festival di Cannes verrà presentato il nuovo film con star Cate Blanchett, The New Boy.

A Cannes 2023 proseguono le anteprime e la sfilata di star sul red carpet mentre si avvicina il weekend, da sempre ricco di appuntamenti glamour e film molto attesi. Nella giornata di oggi l'attenzione sarà quasi certamente rivolta a Cate Blanchett che, dopo il successo ottenuto da Tar, si è messa alla prova con un altro ruolo complesso e complicato.

Il ritorno della star australiana

Nella sezione Un Certain Regard verrà infatti presentato The New Boy, film diretto da Warwick Thornton. Il film australiano con star Cate Blanchett è ambientato negli anni '40 e racconta quello che accade quando un bambino aborigeno arriva di notte in un monastero isolato gestito da una suora ribelle. La sua presenza disturberà il mondo dall'equilibrio delicato.

I film in concorso

Il primo dei titoli in competizione nella speranza di aggiudicarsi la Palma d'oro è About Dry Grasses, di Nuri Bilge Ceylan. Il protagonista è un giovane insegnante d'arte, Samet, che si ritrova in un isolato villaggio dell'Anatololia e, dopo una serie di eventi che non riesca a comprendere, perde la speranza di fuggire alla vita in cui sembra bloccato fino a quando incontra Nuray, anche lei insegnante.

The Zone of Interest: la prima foto del film

Il regista Jonathan Glazer è invece tornato alla regia con The zone of interest in cui si segue Rudolf Hoss, il comandante di Auschwitz, e sua moglie Hedwig mentre cercano di costruirsi una vita da sogno in una casa e un giardino accanto al campo di concentramento.

Chiude la programmazione in concorso di venerdì 19 maggio il film Four Daughters, di Kaouther Ben Hania. Al centro della trama c'è una donna tunisina madre di quattro figlie che deve fare i conti con la scomparsa di due di loro.

Cannes 2023: da Indiana Jones a Scorsese, i 15 film più attesi sulla Croisette

Le altre sezioni

Tra le proposte della giornata ci sono poi Retratos Fantasmas di Kleber Mendonça Filho, nella sezione Proiezioni speciali, in cui si parla di cinema tramite la chiusura delle sale storiche; Liv Ullman a Road Less Travelled di Dheeraj Akolkar che, in tre capitoli racconta la storia dell'artista; ed Eureka diretto da Lisandro Alonso che segue la storia di Alana, stanca di lavorare come poliziotta nella Riserva di Pine Ridge, e di sua nipote Sadie, che la aspetta invano. Nel cast del progetto c'è anche Viggo Mortensen.

Fuori concorso, nelle proiezioni di mezzanotte ci sarà infine The King of Algiers di Elias Belkeddar. Al centro della trama c'è il gangster Omar che, dopo essere stato condannato a 20 anni di prigione, incontra l'affascinante Samia e cerca, insieme al suo braccio destro Roger, di non mettersi nei guai. I tre protagonisti sono interpretati da Reda Kateb, Meriem Amiar e Benoit Magimel.

La Semaine de la Critique propone due titoli: Vincent must die di Stéphen Castang in cui un uomo si ritrova alle prese con delle persone che vogliono ucciderlo, e It's raining in the house diretto da Palmoa Sermon-Dai, con protagonisti due adolescenti, la diciassettenne Purdey e suo fratello Makenzy, che devono sostenersi a vicenda mentre si avvicinano all'età adulta tra vari problemi.

La Quinzaine des Cinéastes propone infine In Flames di Zarrar Kahn, Un prince di Pierre Creton, The feeling that the time for doing something has passed diretto da Joanna Arnow, e Conann di Bertrand Mandico.