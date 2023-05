Cannes 2023: al festival arriva in anteprima la serie The Idol con star Lily-Rose Depp e The Weeknd

La già discussa serie The Idol, con protagonisti Abel Tesfaye, ovvero The Weeknd, e Lily-Ross Depp approda al Festival di Cannes 2023, con il suo mix di musica, sesso e ricerca della fama.

L'ultima settimana di Cannes 2023 prende il via con un titolo già al centro delle polemiche e dei gossip ancora prima di arrivare sugli schermi: la serie The Idol, con protagonisti Lily-Rose Depp e Abel Tesfaye.

La parentesi seriale non toglierà comunque l'attenzione alle tante opere cinematografiche che debutteranno in anteprima mondiale sulla Croisette.

La serie The Idol

The Idol: The Weeknd e Lily Rose Depp in una scena

Sam Levinson, dopo Euphoria, firma una nuova serie tv con The Idol, progetto ideato insieme a The Weeknd, il nome d'arte di Abel Tesfaye, che ha inoltre il ruolo di un proprietario di un nightclub che ottiene l'attenzione e la fiducia di una giovane popstar, Jocelyn (Lily-Rose Depp), che vuole riottenere il titolo di cantante più sexy e popolare.

La rappresentazione del mondo della musica e delle donne, oltre alle numerose scene di sesso, sono solo alcuni degli elementi che avrebbero causato dei problemi sul set e sono già al centro di varie polemiche. Non resta quindi che attendere le prime reazioni del pubblico e della critica per scoprire cosa ci si può attendere dagli episodi in arrivo prossimamente anche sugli schermi italiani.

I film in concorso

Aki Kaurismaki proverà a conquistare i favori della giuria con il suo Fallen Leaves. Al centro della trama due persone solitarie (Alma Pöysti, Jussi Vatanen), che si incontrano per caso una notte a Helsinki e cercano di trovare l'amore della propria vita, dovendo affrontare alcolismo, numeri di telefono perduti e numerosi ostacoli.

Jessica Hausner ha invece firmato Club Zero, con protagonista Mia Wasikowska nel ruolo di Miss Novak, una giovane che entra nello staff di una prestigiosa scuola e insegna ai suoi studenti che "mangiare meno è salutare", lezione che ha ben presto delle conseguenze.

Un Certain Regard

Omen è l'opera prima di Baloji, film presentato nella sezione Un Certain Regard, e al centro della trama ci sono quattro persone accusate di essere streghe e stregoni in Africa, trovando un mondo per allontanarsi dai destini imposti dalla società.

Felipe Galvez debutta invece con The Settlers, in cui si segue una spedizione ambientata in Cile compiuta da un giovane mezzosangue, un americano mercenario e un soldato britannico che vengono assunti da un proprietario terriero per segnare il territorio e aprire una via di accesso verso l'Oceano Atlantico.

Gli altri film della selezione ufficiale

Man in Black di Bing Wang racconta la vita e la carriera del compositore cinese Wang Zilin, perseguitato durante la Rivoluzione Culturale.

Marguerite's Theorem, diretto da Anna Novionl, è interpretato da Ella Rumpf, Jean Pierre Darroussin e Clotilde Courau. A centro della trama c'è la brillante studentessa in matematica Marguerite che, durante l'esposizione della sua tesi, compie un errore, facendo crollare tutte le sue sicurezze e decidendo quindi di abbandonare tutto per ricominciare da capo.

L'ultimo titolo in programma è Close Your Eyes, diretto da Victor Erice. Il film racconta quello che accade quando un famoso attore spagnolo scompare durante le riprese di un film, evento che anni dopo diventa al centro di un programma tv girato da un suo caro amico.

La Quinzaine des Cinéastes

Il primo titolo della giornata presentato alla Quinzaine des Cinéastes è The Other Laurens, diretto da Claude Schmitz, in cui un detective privato si ritrova a indagare sulla morte del fratello gemello, dovendo fare i conti con un gruppo di persone molto diverse tra loro.

Il trentesimo anniversario di La valle del peccato diretto da Manoel de Oliveira sarà celebrato alla presenza dell'attrice Leonor Silveira e del produttore Paulo Branco.

Dall'Italia arriva invece Il Compleanno di Enrico, un cortometraggio di 17 minuti firmato da Francesco Sossai, ambientato nel 1999 e girato come un giallo.

La Semaine de la Critique

Nella giornata di lunedì 22 maggio verrà presentato Lost Country, diretto da Vladimir Perišić.

La storia è ambientata nella Serbia del 1996, durante le manifestazioni degli studenti contro il regime di Milošević. Un quindicenne, Stefan, si ritrova a rendersi conto che sua madre, portavoce del partito al potere, è una complice dei crimini e, nonostante l'amore che prova per lei, prova a confrontarla. Nel cast c'è anche l'apprezzata attrice Jasna Duričić, protagonista recentemente di Quo vadis, Aida?.