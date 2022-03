Cannes 2022: Khaby Lame nella giuria del premio assegnato da TikTok

Khaby Lame, il tiktoker italiano diventato uno dei beniamini degli utenti della piattaforma, farà parte della giuria di Cannes 2022 che assegnerà il premio assegnato da TikTok.

La partnership con l'evento cinematografico ha infatti dato il via a una competizione aperta a tutti gli utenti che porterà ad assegnare un ambito riconoscimento.

La giuria della competizione #TikTokShortFilm challenge, il cui vincitore sarà svelato durante l'edizione del festival di Cannes 2022, sarà quindi composta da Rithy Panh, regista di The Missing Picture, da Khaby Lame, da Basma Khalifa, da Camielle Ducellier (Bachi-Bouzouk), e dalla sceneggiatrice e produttrice Angele Diabang.

La piattaforma social ha aperto le iscrizioni alla competizione il 15 marzo e c'è tempo per l'8 aprile per proporre il proprio video utilizzando l'apposito hashtag. Entro la fine del mese verranno poi annunciati i tiktok che sono stati selezionati.

Per partecipare i video devono essere registrati in verticale e avere una durata minima di 30 secondi, per arrivare a un massimo di tre minuti e mezzo.