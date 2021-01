Cannes 2021: il festival verrà posticipato a giugno-luglio?

In Francia si valuta il posticipo di Cannes 2021, ancora in programma nel mese di maggio, probabilmente a giugno o luglio.

Cannes 2021 potrebbe subire un posticipo slittando da maggio, mese in cui è ancora programmato, a giugno o luglio.

La situazione in Francia legata alla pandemia non è delle migliori e gli organizzatori stanno quindi valutando le possibilità a propria disposizione nel caso in cui l'11 maggio non sia possibile dare il via al festival.

Il sito Deadline ha contattato una fonte vicina al Festival di Cannes che ha confermato : "Stiamo aspettando i prossimi mesi per valutare la situazione globale riguardante la pandemia. Se non migliorerà, lavoreremo sulle nuove date, dagli ultimi giorni di giugno alla fine di luglio. Ma il festival si svolgerà questo anno".

La decisione finale dovrebbe essere presa tra qualche settimana e dovrà fare i conti con la presenza di altri eventi in programma al Palais, situazione che rende difficile avere a disposizione gli spazi necessari ad accogliere la stampa e il pubblico.

Roberto Proia di Eagle Pictures ha commentato la situazione di Cannes 2021 dichiarando a Deadline: "Credo che sia improbabile che il festival si svolga a maggio, ma sono certo che si svolgerà in estate, forse con un'edizione più breve. Il problema principale, oltre alle conseguenze sugli altri festival, è che a Cannes in estate ci sono moltissimi turisti in vacanza. Spero sinceramente che si svolga il festival. Ne abbiamo sentito la mancanza".

Nel 2020 gli organizzatori avevano inoltre svelato che si era già scelta una potenziale data per il via al Festival nella seconda metà di agosto, nel caso in cui l'emergenza sanitaria rendesse ancora impossibile organizzare in sicurezza l'evento. In Francia si sono attualmente superate le 70.000 morti ed è in vigore il divieto di uscire dalle proprie abitazioni dopo le 18.