Cannes 2021: l'organizzazione conferma lo spostamento a luglio

Cannes 2021 non si svolgerà a maggio e gli organizzatori hanno annunciato le date previste per l'inizio e la fine di questa edizione del festival: dal 6 al 17 luglio.

La decisione è stata presa tenendo conto della situazione complicata, in Francia e a livello internazionale, causata dalla pandemia.

Il Festival di Cannes si sarebbe dovuto svolgere dall'11 al 22 maggio, tuttavia nelle ultime settimane si erano susseguite le notizie che parlavano di un posticipo ormai necessario per assicurare la sicurezza dei partecipanti e avere il via libera dalle autorità locali.

Il mese di giugno, inizialmente valutato per un possibile spostamento, è stato poi escluso a causa della presenza nei calendari dell'evento Cannes Lions, situazione che ha lasciato poco spazio a disposizione per poter gestire i due eventi.

Il Festival di Cannes 2021, in caso di problemi, non dovrebbe però andare in scena oltre il mese di agosto o settembre.

L'edizione 2021 dell'appuntamento cinematografico, inoltre, potrebbe durare qualche giorno in meno.