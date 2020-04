Cannes 2020, Thierry Fremaux: "Il Festival non diventerà un evento online"

Il direttore Thierry Fremaux ha confermato che Cannes 2020 non diventerà un evento online se il festival non si svolgerà in modo tradizionale.

Cannes 2020 non si svolgerà in modo virtuale se non fosse possibile lo svolgimento tradizionale dello storico evento cinematografico francese. A confermarlo è stato il direttore Thierry Fremaux durante un'intervista con il sito di Variety.

Il responsabile del Festival di Cannes ha spiegato: "Per la sua anima, la sua storia, la sua efficienza, si tratta di un modello che non potrebbe funzionare. Che cosa sarebbe un festival digitale? Un concorso digitale? Dovremmo chiedere a chi detiene i diritti se sono d'accordo".

Fremaux ha proseguito: "I film di Wes Anderson o Paul Verhoeven su un computer? Scoprire Top Gun 2 o Soul non in una sala? Questi film sono stati posticipati per essere mostrati sul grande schermo, perché dovrebbero mostrarli prima su un device digitale?".

Il direttore ha proseguito spiegando: "I registi dei film sono animati dall'idea di mostrare i propri progetti su un grande schermo e condividerli con altri ad eventi come i festival, non dall'idea che il proprio lavoro finisca su un iPhone. Se tutti i festival fossero cancellati, dovremo pensare a un modo di mostrare i film per evitare di sprecare un anno, ma non penso che delle alternative precarie e improvvisate di Cannes o Venezia sarebbero la soluzione".

L'edizione 2020 di Cannes è stata posticipata alla fine di giugno-inizio di luglio, per ora, tuttavia la situazione internazionale in continua evoluzione rende difficile stabilire fin da ora le possibili date o avere la certezza che il festival si svolgerà regolarmente.