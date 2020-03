Cannes 2020: è ufficiale, il festival è rimandato

Il Festival di Cannes 2020, dopo molta attesa, è stato ufficialmente rimandato all'estate a causa dell'emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo a causa del Coronavirus.

Per ora gli organizzatori hanno indicato solo un periodo indicativo durante il quale dovrebbe svolgersi l'atteso evento cinematografico.

Il comunicato inviato alla stampa dichiara: "In questo periodo di crisi globale, i nostri pensieri sono rivolti alle vittime del COVID-19 ed esprimiamo la nostra solidarietà nei confronti di tutte le persone che stanno combattendo la malattia. Oggi abbiamo preso la seguente decisione: il Festival di Cannes non può svolgersi nelle date previste, dal 12 al 23 maggio. Si stanno valutando varie opzioni per evitare l'annullamento e la principale è un semplice posticipo, a Cannes, fino alla fine di Giugno o inizio di luglio 2020".

L'organizzazione prosegue: "Non appena l'evoluzione della situazione in Francia e a livello internazionale ci permetterà di valutare le reali possibilità a disposizione, comunicheremo la nostra decisione in accordo con le nostre consultazioni in corso con il governo francese e il Consiglio Comunale di Cannes, oltre ai membri del Consiglio di Amministrazione del Festival, i professionisti del settore e di tutti i partner dell'evento. Nel frattempo il Festival di Cannes vuole sostenere tutti quelli che chiedono fermamente che venga rispettato il lockdown generale e chiede di mostrare solidarietà in questo periodo difficile per il mondo intero".