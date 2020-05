Cannes 2020: “Il cinema uscirà da questa crisi” dice Thierry Frémaux

Cannes 2018: uno scatto della giuria sul red carpet di apertura

Thierry Frémaux, direttore del Festival di Cannes, si è pronunciato sull'impatto della crisi sanitaria nel mondo del cinema nel corso di un'intervista concessa a Screen Daily per parlare dell'edizione di Cannes 2020 (annullata nella sua forma tradizionale) e del futuro del cinema e dell'industria audiovisiva cinema. Queste le sue parole su quando sarà auspicabile tornare nelle sale: "Se non ci saranno una seconda e terza ondata, il pubblico tornerà al cinema ma ci vorranno due o tre mesi da quando riapriranno le sale. Se, come speriamo, questo accadrà a luglio, sarebbe ottimo per l'autunno. Ma l'elemento-chiave sarà trovare la cura per il virus. Fino a quel momento vivremo in modo diverso. Ma i sondaggi mostrano che il pubblico ha voglia di tornare al cinema."

Avengers: Endgame - Captain America nel trailer

Thierry Frémaux ha anche risposto a una domanda sul potenziale sopravvento della distribuzione digitale: "Naturalmente le piattaforme online sono l'ideale durante la quarantena. Ma l'anno scorso, quando Avengers: Endgame ha battuto record a destra e a manca ed è divenuto il più grande successo di sempre in sala, nessuno ha parlato della morte dello streaming. Sin dall'inizio dell'era digitale, ci siamo posti le domande sbagliate. Il cinema sul grande schermo coesiste con quello sugli altri schermi sin dalla nascita della televisione. Se un virus eliminasse tutti i computer, cosa faremmo? Correremmo al cinema. Purtroppo stiamo vivendo la situazione opposta, dopo un 2019 eccezionale. Ma torneremo, ancora più forti, nel 2021."

Il Festival di Cannes 2020 doveva tenersi dal 12 al 23 maggio, ma dopo un primo tentativo di rimandare la kermesse a fine giugno/inizio luglio è stato deciso di pensare a soluzioni alternative per dare visibilità ai film selezionati. Queste nuove strategie, tra cui idee di collaborazione con altri festival, saranno annunciate a giugno. Frémaux sta anche lavorando alla prossima edizione del Festival Lumière, a Lione, che celebra soprattutto il cinema del passato e si terrà dal 10 al 18 ottobre.