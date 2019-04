Cannes 2019: Too Old To Die Young, la serie di Refn, verrà presentata al festival

Cannes 2019 ospiterà la première della serie Too Old To Die Young, diretta e ideata da Nicolas Winding Refn.

Il Festival di Cannes ospiterà nuovamente Nicolas Winding Refn: il regista presenterà la sua serie Too Old To Die Young durante l'evento in programma dal 14 al 25 maggio.

Il filmmaker ha un rapporto di lunga data con l'appuntamento sulla Croisette, avendo ottenuto nel 2011 il premio come Miglior Regista per Drive e ritornando poi in Francia per presentare Only God Forgives e The Neon Demon.

Too Old To Die Young dovrebbe debuttare quindi a Cannes con il primo dei dieci episodi previsti, in anticipo rispetto al debutto sulla piattaforma di Amazon di circa un mese, considerando che le puntate saranno disponibili dal 14 giugno.

Nel cast dello show, ambientato nel mondo della criminalità di Los Angeles, ci saranno Miles Teller, Jena Malone, Nell Tiger Free, Billy Baldwin, John Hawkes, Celestiono Cornielle, Babs Olusanmokun, Alexander Gomez e Callie Hernandez.

Alcune settimane fa è stato condiviso il trailer del progetto, scritto da Nicolas Winding Refn ed Ed Brubaker, coinvolti anche come produttori in collaborazione con Jeffrey Stott, Joe Lewis, Rachel Dik e Alezander H. Gayner.

Da Drive a The Neon Demon: l'orrore e la bellezza nel cinema di Nicolas Winding Refn