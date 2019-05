Cannes 2019: Sylvester Stallone presenterà Rambo - Last Blood sulla Croisette

Sylvester Stallone sarà presente all'edizione 2019 del Festival di Cannes per presentare alcune scene di Rambo - Last Blood.

Cannes 2019 ospiterà Sylvester Stallone che il 24 maggio presenterà le prime immagini dell'atteso Rambo 5: Last Blood, il film in arrivo sugli schermi americani il 20 settembre.

L'evento è stato annunciato oggi rivelando i dettagli della serata speciale dedicata all'iconico interprete di John Rambo e Rocky.

Il festival di Cannes, giunto alla sua settantaduesima edizione, proporrà al Palais, a partire dalle 22.30, alcuni contenuti esclusivi del lungometraggio, seguiti da un montaggio dedicato alla carriera di Sylvester Stallone e dalla versione restaurata in 4K, utilizzando i negativi originali, di Rambo diretto da Ted Kotcheff.

Il lungometraggio Rambo 5: Last Blood diretto da Adrian Goldberg racconterà quello che accade quando la figlia di un amico di Rambo viene rapita, costringendolo ad abbandonare la vita tranquilla nel suo ranch e compiere un viaggio oltre il confine con il Messico, dove si ritrova ben presto a fare i conti con dei narcotrafficanti.

Nel cast ci saranno anche Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta e Yvette Monreal. La sceneggiatura di Rambo 5: Last Blood è stata scritta dallo stesso Stallone in collaborazione con Matthew Cirulnick.

