Cannes 2019, Gianni Morandi risponde a Bong Joon-ho: "Sorpreso e contento"

La vittoria a Cannes 2019 di Bong Joon-ho ha anche un po' di Italia, rappresentata da Gianni Morandi e dalla canzone "In ginocchio da te", inserita dal regista coreano nella scena finale del film. Il cantautore bolognese ha risposto via Facebook allo speciale omaggio, dicendosi molto contento ma anche sorpreso.

Cosa ha portato Bon Joon-ho alla singolare scelta? Probabilmente il fatto che in Corea del Sud Gianni Morandi è famoso e amato. E d'altronde lo stesso Bong Joon-ho ha espresso, proprio ieri in conferenza stampa, il desiderio di conoscerlo. Eppure Morandi non è mai stato in Corea del Sud, non è mai stato invitato nel Paese per un concerto, ecco perchè spera che il successo del film possa regalare a lui anche questa esperienza.

Il cantante bolognese aveva già risposto, in realtà, in maniera più sintetica, a Bong Joon-ho, sollecitato da Academy Two, società che distribuirà il film in Italia, ribadendo anche in quell'occasione quanto gli farebbe piacere andare a stringergli la mano direttamente in Corea: "Mi vuole conoscere? Ma certo, magari vado io da lui, potrebbe essere l'occasione per una tournee in Sud Corea dove non sono mai stato".

Cannes 2019, Bong Joon-ho: "Gianni Morandi, vorrei conoscerti"

Parasite è uno dei film più amati dalla critica - ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Parasite - e racconta la storia della famiglia di Ki-taek, alle prese con problemi economici. Il figlio Ki-woo, grazie a un amico, ottiene un lavoro ben pagato come tutor e parte per incontrare la famiglia di Mr. Park, a capo di un'importante azienda internazionale. Ki-woo incontra quindi Yeon-kyo e il primo incontro tra le due famiglie dà il via a una serie di bugie e problemi.