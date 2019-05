Alain Delon a Cannes 2019: Il divo che è rimasto nel cuore della Francia

Il red carpet della sesta giornata di Cannes 2019 ha accolto Alain Delon e il cast del film A Hidden Life di Terrence Malick.

Cannes 2019: Alain Delon saluta sul red carpet

Il tappeto rosso, ricco di star locali, è stato uno dei più pieni e seguiti di sempre, il numero dei fotografi ai bordi era elevatissimo e una fitta folla urlante circondava l'evento, molti erano venuti per Alain Delon, il controverso, ma affascinante divo dagli occhi di ghiaccio che, a quanto pare è rimasto nel cuore di molti francesi e che qui a Cannes è stato insignito della palma d'oro alla carriera. Delon ha sfilato affabile e paziente con i tanti fotografi concedendosi anche qualche scatto con sua figlia, Anouchka Delon, attrice anche lei, che lo ha accompagnato per tutto l'evento.

Cannes 2019: Alain Delon tra i fotografi sul red carpet

Cannes 2019: un primo piano di Alain Delon sul red carpet

Poco dopo è stato il momento del passaggio dei due protagonisti del film di Terrence Malick di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di A Hidden Life. I due attori hanno percorso lentamente il red carpet sorridenti e un po' impacciati, fino a giungere sulle scale per la consueta foto di rito e sparire poi ne palais per la proiezione del film.

Cannes 2019: i protagonisti del film sul red carpet di A Hidden Life

Cannes 2019: Alain Delon sul red carpet

Cannes 2019: Clotilde Courau sul red carpet di A Hidden Life

A Hidden Life narra la storia dell'obiettore di coscienza austriaco Franz Jägerstätter, un contadino che durante la seconda guerra mondiale si rifiutò di andare a combattere per il regime nazista e che fu conseguentemente condannato a morte. In seguito l'uomo fu fatto santo dalla Chiesa Cattolica. Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di A Hidden Life.