Canary Black: il nuovo trailer ricco di azione con Kate Beckinsale rivela l'uscita del film

Prime Video ha diffuso il primo trailer ufficiale del prossimo film d'azione di Kate Beckinsale, Canary Black, che vedrà l'ex star di Underworld nei panni di un'agente della CIA costretta a diventare una spia per salvare il marito rapito e, allo stesso tempo, a lavorare per impedire l'inizio della Terza Guerra Mondiale.

La sinossi completa recita: "Un'agente della CIA, Avery Graves, viene ricattata dai terroristi e costretta a tradire il proprio paese per salvare il marito rapito. Tagliata fuori dalla sua squadra, si rivolge ai suoi contatti nella malavita per sopravvivere e aiutare a localizzare le ambite informazioni che i rapitori vogliono. Tradita in ogni occasione, deve fare affidamento sul suo addestramento all'avanguardia e sulle sue abilità di combattimento primitive in una corsa mortale per consegnare un riscatto che potrebbe scatenare una crisi globale".

Il cast e i progetti di Beckinsale

Questo sarà il secondo film d'azione di Beckinsale per Prime Video, dopo Jolt del 2021. Anche la sua serie The Widow è stata lanciata sullo streamer, anche se solo negli Stati Uniti e in alcuni mercati internazionali.

Oltre alla Beckinsale (Van Helsing; Pearl Harbor), il cast di supporto comprende il compianto Ray Stevenson (Thor), Rupert Friend (Homeland; Morto Stalin, se ne fa un altro), Jaz Hutchins (The Outlaws; Doctors), Goran Kostić (Nella terra del sangue e del miele; Taken) e Ben Mills (The Capture; The Crown). Pierre Morel (Io vi troverò; Peppermint) ha diretto il film, con una sceneggiatura di Matthew Kennedy.

La Beckinsale è ovviamente nota per il suo ruolo di Selene nel franchise di Underworld, avendo interpretato l'iconica parte in cinque film - Underworld, Underworld: Evolution, Underworld: La ribellione dei Lycans, Underworld - Il risveglio, Underworld: Blood Wars - e un videogioco: Underworld: The Eternal War.

Tra i suoi ruoli più importanti figurano Molto rumore per nulla, Pearl Harbor, Serendipity, Van Helsing, The Aviator, Click, Vacancy, Stanno tutti bene, Contraband, Total Recall, Love & Friendship, The Disappointments Room, The Only Boy Living in New York e Jolt. Dopo il suo ultimo film d'azione, l'anno prossimo la vedremo in The Patient e Stolen Girl. Canary Black sarà disponibile in streaming, in esclusiva su Prime Video, dal 24 ottobre.