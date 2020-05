Can Yaman torna su Canale 5 con la fiction Erkenci Kus

Can Yaman, lo statuario attore turco già protagonista di Bitter Sweet, tornerà su Canale 5 in estate con la nuova fiction Erkenci Kus.

Can Yaman torna su Canale 5 per la gioia dei fan italiani: in estate arriverà sul canale Mediaset Erkenci Kus, la fiction che vede protagonista il bell'attore turco nei panni di un pubblicitario.

Lo scorso anno Can Yaman ha trafitto diversi cuori, dentro e oltre lo schermo, grazie a Ferit Aslan, il personaggio che ha interpretato nella fiction Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, andata in onda in estate proprio su Canale 5. Ora è pronto a tornare per regalare alle fan altre settimane caldissime con Erkenci Kus, 51 puntate da due ore ciascuna che lo vedranno impegnato come Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.

Quando potrà il pubblico di Canale 5 appassionarsi a questa nuova storia d'amore piena di ostacoli? A partire da metà giugno, almeno stando a quanto dichiarato da Daniele Giuliani, doppiatore italiano di Can Yaman: "Sì, sarò io a doppiarlo in Erkenci Kuş. Anzi, vi dirò: abbiamo già iniziato il doppiaggio" ha raccontato a Newscinema. "I fan potranno gustarsi la storia a breve. Se non erro già a metà giugno comincerà la messa in onda. Stiamo lavorando mattina, pomeriggio, sera, tutti i giorni, pur di garantire la possibilità che il programma vada in onda".