Campioni del clima: al via il progetto di Cartoon Network per sensibilizzare i più piccoli sui temi ambientali

Cartoon Network annuncia una nuovissima iniziativa di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici. A partire dal 1° giugno è in arrivo, infatti, la campagna 'Cartoon Network campioni del clima', l'iniziativa EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) che, sviluppata in collaborazione con l'organizzazione ambientale mondiale WWF, si propone di sensibilizzare i più piccoli sul tema del cambiamento climatico, fornendo loro gli strumenti per compiere delle azioni quotidiane che possono fare la differenza per la salvaguardia del nostro pianeta, dimostrando come anche il più piccolo gesto quotidiano possa davvero contribuire alla tutela dell'ambiente.

A partire dal 1° giugno 2021 la campagna multipiattaforma verrà lanciata in ben 18 diverse lingue, rivolgendosi ai bambini tra i 6 e i 12 anni con l'obiettivo di dar vita ad una vera e propria comunità di giovanissimi che dovranno affrontare una delle più grandi sfide dei nostri tempi. Per l'occasione, verrà inaugurato il nuovissimo sito Campioni del Clima di Cartoon Network, che resterà attivo tutto l'anno e diventerà il punto di riferimento della campagna grazie a tantissime sfide, quiz, giochi e video a supporto della sostenibilità ambientale.

Il sito Campioni del Clima proporrà tante piccole sfide quotidiane progettate ad hoc, testate dai bambini per i bambini, che i più piccoli potranno mettere in atto concretamente all'interno delle proprie case, nelle scuole e nelle loro stesse comunità, per dare il loro piccolo, grande contributo alla tutela dell'ambiente.

Grazie ad una mappa aggiornata in tempo reale, i più piccoli potranno tenere traccia delle sfide suggerite dal sito e messe in campo nella loro quotidianità, diventando dei veri Campioni del Clima e confrontarsi con i ragazzi di tutto il mondo che hanno aderito all'iniziativa. Il sito dimostrerà come questi giovanissimi Campioni del Clima stiano facendo davvero la differenza, fornendo approfondimenti e dati continuamente aggiornati sulla miriade di modi in cui i bambini affrontano queste tematiche da un paese all'altro.

Vanessa Brookman, Head of Kids WarnerMedia EMEA, dichiara: "Il cambiamento climatico è una tematica assolutamente centrale per le giovani generazioni, una questione fondamentale per la loro vita, ma può essere difficile capire cosa possa fare davvero la differenza. Siamo entusiasti di fornire al nostro pubblico gli strumenti necessari per sentirsi coinvolti nell'iniziativa Campioni del Clima, l'activation campaign più ambiziosa di Cartoon Network mai realizzata in EMEA. Vogliamo dare ai bambini il potere di agire e fargli comprendere che chiunque può diventare un "campione del clima". Ogni singola azione, per quanto piccola, ha un impatto positivo". L'iniziativa è supportata dal WWF, una delle principali organizzazioni di tutela ambientale indipendenti al mondo. Cartoon Network ha collaborato con il WWF nella realizzazione di video chiarificatori semplici e accessibili sui problemi relativi al clima pensati apposta per i più piccoli.

Kate Norgrove, Executive Director of Advocacy & Campaigns WWF UK aggiunge: "I bambini possiedono un'enorme sete di conoscenza e sono alcuni dei più appassionati difensori del nostro pianeta. Al WWF siamo continuamente ispirati dai nostri giovani sostenitori e dal loro entusiasmo e curiosità verso il mondo naturale e su come proteggerlo. In qualità di futuri custodi del nostro pianeta, è importante che i giovani non solo si preoccupino della natura, ma che comprendano anche i principali problemi e soluzioni ambientali, motivo per cui siamo lieti di collaborare con Cartoon Network nella sua nuova campagna sul clima. Ci auguriamo che ispiri molti bambini e le loro famiglie a diventare Campioni del Clima e a intraprendere azioni positive per la nostra unica casa condivisa".

Ai fini della campagna, Cartoon Network ha inoltre collaborato con il team di Digital Video della CNN per la produzione di video che vedono protagonisti ragazzi provenienti da tutta la regione EMEA, per ispirare i Campioni del Clima e invitarne altri a partecipare. I contributi video mostrano alcune iniziative che i giovani fan di Cartoon Network stanno portando avanti, dimostrando come queste azioni stiano davvero facendo la differenza.

La campagna Campioni del Clima verrà sostenuta dal canale per tutto il corso dell'anno.