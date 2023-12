Camden Toy, demone in Buffy - L'ammazzavampiri, morto a 68 anni

Noto per aver interpretato i demoni in Buffy - L'ammazzavampiri, inclusi Gnarl e uno dei Gentiluomin, Camden Toy è morto a 68 anni l'11 dicembre 2023.

Camden Toy, versatile caratterista noto per aver interpretato una serie di creature demoniache nella serie di culto Buffy - L'ammazzavampiri, è morto l'11 dicembre 2023 all'età di 68 anni dopo una battaglia di due anni contro il cancro al pancreas.

Spesso camuffato sotto strati di trucco e protesi speciali, Camden Toy ha partecipato a Buffy - L'ammazzavampiri, e in seguito nello spinoff Angel, interpretando uno dei Gentiluomini, il Principe delle Bugie e il demone Gnarl, tra gli altri, ruoli che lo hanno reso uno dei personaggi secondari più amati dai fan.

"È dura", ha twittato l'amico e collega Doug Jones mercoledì su X. "Così tanti ricordi tra cui il lavoro insieme sul set, decenni di risate, condivisione di amici comuni, incontri, viaggi, convention e abbracci tra di noi e con i nostri fan. Da Buffy in poi, 24 anni in cui sono stato fortunato ad avere questo amico. Possa riposare nella pace di Dio".

Camden Toy è nato il 31 maggio 1955 a Pittsburgh, ma è cresciuto a Delmont, in Pennsylvania. Suo padre era un attore e truccatore e il suo interesse per il trucco di scena e il teatro è nato in tenera età. Dopo aver recitato per molti anni in piccole compagnie teatrali regionali, l'attore si è trasferito a New York dove ha fondato e diretto la compagnia teatrale del Lower East Side Todo Con Nada, poi chiusa.

La sua grande occasione è arrivata quando è stato scelto per il cast di L'urlo che uccide (Hush), decimo episodio della quarta stagione dello show di Joss Whedon Buffy - l'ammazzavampiri dove, insieme a Doug Jones, Don W. Lewis e Charlie Brumbly, ha interpretato i Gentiluomini, demoni che rubavano le voci delle persone e strappavano i loro cuori. I Gentiluomini sono presto divenuti i demoni più popolari di Buffy entrando nei cuori dei fan come i cattivi più spaventosi e inquietanti dello show.

Il secondo personaggio demoniaco iconico di Toy in Buffy è stato il demone Gnarl, apparso nell'episodio della settima stagione Stesso posto, stessa ora, inoltre ha interpretato il demone Ubervamp in quattro episodi della serie. Ha anche attirato l'apprezzamento dei fan per il ruolo del Principe delle bugie nell'episodio Perché combattiamo nello spin-off di Buffy, Angel.

Camden Toy è apparso, inoltre, negli show The Mentalist, The Bay e nella serie web Goodnight Burbank.