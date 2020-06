Cambio Moglie: la terza e ultima puntata stasera sul Nove

Stasera sul Nove andrà in onda alle 21.25 la terza e ultima puntata inedita di Cambio Moglie, prodotto da Banijay Italia. In questo ultimo capitolo della nuova stagione a "scambiarsi le chiavi di casa" saranno una famiglia numerosa e una coppia senza figli che ha sviluppato solo il rapporto a due.

I Sarcino, originari di Tor Bella Monaca a Roma, è una famiglia composta da Venere - una mamma chioccia che provvede ad ogni necessità della famiglia - Luca, un marito affettuoso e romantico che ambisce a qualche momento di intimità con la moglie e 4 figli: Kimberly, Kledy, Bryane e la piccola Tiffany. A Pescara invece vivono Sabrina e Luca, una coppia che purtroppo non è riuscita ad avere figli: lei è una donna indipendente, gira il mondo per viaggiare, lui fa il vocalist notturno, ama le faccende domestiche e adora coccolare la proprio amata. Le due donne saranno invitate a lasciare i propri nidi per sperimentare un'avventura che le cambierà per sempre. Venere, finalmente sgravata degli oneri domestici e famigliari, si troverà a vivere quasi una vacanza, coccolata e viziata da Luca.

Grazie al marito di Sabrina, Venere ritroverà anche il tempo per pensare a sé stessa e per comprendere meglio le richieste di attenzione del suo compagno. Dall'altra parte Sabrina si troverà letteralmente scaraventata in una situazione a tratti ingestibile per il suo stile di vita. Improvvisamente si ritroverà a pulire, cucinare, stirare, lavare i piatti e preoccuparsi delle attività dei 4 figli di casa che come il padre non collaborano minimamente al mantenimento della casa. Sarà lei a dettare le nuove regole e a far capire a tutti come tutte queste incombenze siano di competenza dell'intera famiglia e non solo di mamma Venere. Al termine dell'esperimento sociale, le due coppie si riuniranno in un confronto serrato che darà adito a riflessioni profonde e a nuove consapevolezze.