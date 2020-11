Cambio moglie 2020 da stasera sul Nove: le anticipazioni della prima puntata

Stasera sul Nove, alle 21:25, arriva Cambio moglie 2020, il reboot del format di successo prodotto da Banijay Italia che torna con nuovi episodi dopo l'ottimo debutto della serie.

Otto puntate inedite durante le quali differenti stili di vita e modelli famigliari sono messi a confronto in un esperimento sociale. Due donne accettano di scambiarsi la vita per una settimana ritrovandosi in un contesto completamente diverso dal proprio, con l'intento di apprendere aspetti l'una dell'altra per poter migliorare le rispettive vite. Nei primi due giorni le due mogli dovranno osservare le abitudini della nuova famiglia aderendo alle regole della casa che ciascuna ha lasciato all'altra, mentre nei giorni successivi potranno mettere in atto dei cambiamenti. Al termine della settimana le due donne, accompagnate dai rispettivi compagni, si incontreranno per discutere dell'esperienza vissuta.

Tra le famiglie protagoniste messe a confronto, i disordinati Ambrosetti di Carnago (in provincia di Varese), che si prendono cura di se stessi senza rinunciare a nulla, e i Settembrini di Solaro (vicino a Milano), completamente devoti alle loro figlie; la famiglia Pilato di Savignano sul Rubicone (a Forlì-Cesena), divisa tra sport e quattro cani, e la sedentaria famiglia Battain di Vallelaghi (in provincia di Trento), amante del relax e del "divaning"; i circensi Ferrandino di Lanciano (in provincia di Chieti), star del circo tra funi e pattinaggio acrobatico, e la famiglia Sorrentino di Castellabate (a Salerno) proprietaria di un salone di bellezza.

Le anticipazioni della prima puntata vedono protagonisti i D'Auria di Salerno, che vivono pensando a godersi l'oggi senza farsi mancare comodità e diverimenti, e i parsimoniosi Russo di Piombino (a Livorno), attenti ad ogni acquisto per evitare qualsiasi spreco.

Tra stili di vita agli antipodi e vite completamente diverse, chi saprà mettere in discussione le proprie convinzioni?

Cambio moglie è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9. La serie sarà disponibile in anteprima su DPlay Plus dal 29 ottobre e successivamente anche su Dplay (sul sito dplay.com - o su App Store o Google Play).