Callas segreta - Speciale La Gioia della Musica stasera su Rai 3: le anticipazioni

Stasera 20 maggio su Rai 3, alle 21.45, va in onda Callas segreta - Speciale La Gioia della Musica. Per celebrare i 100 anni dalla nascita di Maria Callas, Rai Cultura dedica una serata speciale al soprano statunitense di origine greca. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo stasera.

Ancora oggi in Grecia la chiamano semplicemente "Maria". Ma chi era davvero "la Divina"? Per noi italiani è soprattutto "la Callas", ovvero il mito, la leggenda, colei che ha cambiato per sempre il mondo dell'opera lirica. Ha scritto: "Cantare, per me, non è un atto d'orgoglio, ma solo un tentativo d'elevazione verso quei cieli dove tutto è armonia".

Con testimonianze esclusive, interviste, il canto e il racconto diretto della stessa protagonista, Corrado Augias conduce un viaggio alla scoperta dei segreti di "Maria" e di come Maria divenne "la Callas" - tra luoghi, amori, successi e cadute di un'artista che rapidamente è diventata una leggenda - grazie anche a un repertorio eccezionale, spesso a colori (una rarità), che ripercorre i viaggi, gli spettacoli e le arie più celebri della divina Callas.

Fino al tragico epilogo: l'arresto cardiaco che colpì Maria Callas nella casa di Parigi a soli 54 anni. Aveva fatto in tempo a dettare le sue ultime volontà alla fedele domestica: "Fai spargere le mie ceneri nel Mar Egeo. Abbraccerò il mio Aristotele attraverso il mare".

Compagni di Corrado Augias in questo viaggio saranno: la direttrice d'orchestra Speranza Scappucci; il giornalista esperto di opera lirica Alberto Mattioli; Monica Bellucci, che ha interpretato Maria Callas a teatro; Stefano Belisari, in arte Elio, divulgatore appassionato di opera lirica; il biografo e regista Tom Volf; Giovanna Lomazzi, grande amica di Maria Callas.