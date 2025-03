Calabria Movie Film Festival: nasce The Industry Club, il nuovo hub per il cinema emergente

Tra le novità tre sezioni inedite: Shorts to Future con mentoring intensivo, Calabria Showcase, vetrina dedicata agli autori e produttori calabresi e Pitch my series, opportunità dedicata agli autori di progetti seriali.

Una nuova realtà all'interno del Calabria Movie Film Festival per valorizzare i nuovi talenti. Nasce The Industry Club, iniziativa volta all'incontro e allo sviluppo di nuove opere di autori emergenti che favorirà l'incontro tra creativi e produttori nel cordo del festival, in programma a Crotone nel mese di luglio.

The Industry Club, dedicato ad autori e producers italiani, si propone come un format innovativo che contiene 5 giornate di formazione per supportare i talenti emergenti nel loro percorso professionale; 1 giornata di networking con oltre 15 decision makers provenienti da realtà come Rai Cinema, Fandango, Lux Vide e Kino Produzioni e infine un Pitching Day, il momento clou dedicato alla presentazione dei progetti selezionati, con l'opportunità di ottenere visibilità e collaborazioni strategiche.

Un momento di confronto al Calabria Film Festival

Tre sezioni

Tre le sezioni in cui è strutturato l'Industry Club. La prima, già rodata Shorts to Future: un percorso di sviluppo che parte da un cortometraggio per trasformarlo in un lungometraggio, con mentoring intensivo e incontri con produttori interessati a nuovi talenti, in collaborazione con la Open Fields Productions, Scuola Holden di Torino e Cattive Produzioni. La seconda è Calabria Showcase: una vetrina dedicata agli autori e produttori calabresi con progetti ambientati nella regione, per rafforzare il legame tra il territorio e il mercato cinematografico nazionale. La terza è Pitch My Series: un'opportunità unica per gli autori italiani di presentare progetti seriali ai decision makers del settore, favorendo lo sviluppo di nuove storie per il mercato audiovisivo.

Dichiarano dall'organizzazione: "Con The Industry Club vogliamo offrire uno spazio concreto di crescita e confronto per chi lavora nel cinema o sta muovendo i primi passi. Accanto al percorso già avviato di Shorts to Future, quest'anno abbiamo scelto di ampliare l'iniziativa con due nuove sezioni: Calabria Showcase, per valorizzare i talenti del territorio, e Pitch My Series, dedicata allo sviluppo di progetti seriali. L'obiettivo è creare occasioni reali d'incontro tra autori e industria, mettendo al centro le idee e chi le porta avanti".