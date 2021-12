Caduta libera - Campionissimi: da stasera su Canale 5 torna il game show con Gerry Scotti

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la prima puntata di Caduta libera - Campionissimi, il game show condotto da Gerry Scotti.

Gerry Scotti torna da stasera su Canale 5 alle 21:45 con Caduta libera - Campionissimi, il game show co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, che farà compagnia al pubblico per tutto il periodo natalizio.

Saranno infatti quattro gli appuntamenti: ogni puntata vedrà sulla botola centrale un super campione della storia delle 10 edizioni di "Caduta libera". A sfidarlo, ci saranno altri 8 campioni del passato e 2 personaggi famosi. I vincitori delle prime 3 puntate saranno presenti tra gli sfidanti del quarto e ultimo appuntamento, in onda il giorno dell'Epifania, che eleggerà il "Campionissimo 2021 di Caduta Libera".

Nel corso delle prime serate non mancheranno momenti di intrattenimento, musicali e comici, con tanti ospiti. A dare il via alla sfida, nella prima puntata, tornerà sulla botola centrale Nicolò Scalfi, come annuncia il promo, il Campione dei record, che con 727.000 euro vinti e 88 presenze, detiene il record del montepremi più alto e del maggior numero di presenze nella storia del game show.